Prevádzky by sa podľa Matoviča v najbližších týždňoch otvárať nemali

Premiér rokuje so zástupcami odvetví postihnutých pandémiou.

10. nov 2020 o 15:02 SITA

BRATISLAVA. Prevádzky by sa v najbližších týždňoch otvárať nemali. Pred stretnutím so zástupcami odvetví postihnutých pandémiou to povedal predseda vlády Igor Matovič.

Ako uviedol, na stretnutie nejde s pravidlami, chce, aby sa s dotknutými prevádzkami viedla poctivá diskusia.

"Budeme sa rozprávať o tom, ako každá dotknutá oblasť chce pridať ruku k dielu k tomu, aby sme mohli mať väčšiu mieru slobody," povedal premiér.



Doplnil, že situácia nie je z epidemiologického hľadiska rovnaká pri otváraní všetkých prevádzok.

"Je rozdiel medzi prevádzkami, kde ľudia sedia v bezpečnej vzdialenosti a v rúšku, a prevádzkami, kde sedia bez rúška a cudzí ľudia vedľa seba, čo je napríklad v reštaurácii, ale o tom dnešná debata bude," konštatoval.