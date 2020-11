Štát podporí zamestnanosť na hornej Nitre sumou 12 miliónov eur

Peniaze pôjdu najmä na rekvalifikáciu baníkov.

10. nov 2020 o 13:25 (aktualizované 10. nov 2020 o 14:40) TASR

PRIEVIDZA. Štát podporí zamestnanosť na hornej Nitre sumou 12 miliónov eur. Financie z národného projektu budú smerovať najmä na rekvalifikáciu baníkov v nadväznosti na transformáciu uhoľného regiónu na iný druh priemyslu.

Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu v Prievidzi minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Článok pokračuje pod video reklamou

"Takouto formou môžeme pomôcť rekvalifikáciám tých ľudí, ktorí si v dôsledku utlmovania baníctva budú musieť postupne hľadať pracovné uplatnenie," vyhlásil Krajniak.

Štát podporí rekvalifikáciu baníkov

Z prostriedkov Európskej únie podľa neho konkrétne podporí rezort práce rekvalifikáciu 700 zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP).

"Tento projekt je prelomový vo viacerých veciach. Urobili sme tento špeciálny projekt preto, aby sme vedeli podporiť jeden región vyššou sumou peňazí. Poskytujeme peniaze ešte počas rekvalifikácií ľudí, aby kontinuálne, keď ukončia svoje pôsobenie v baniach, mohli prejsť bez toho, aby boli evidovaní na úrade práce, do ďalšieho nového zamestnania," ozrejmil.

S týmto cieľom podpísal šéf rezortu práce s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom zmluvu o poskytnutí finančnej pomoci na podporu zamestnateľnosti na hornej Nitre. TSK je práve žiadateľom projektu.

"Transformácia má i veľa iných projektov, ktoré treba riešiť a ktoré sa i realizujú. Ide napríklad o tepelnú energetiku, hovorí sa o cestnej infraštruktúre, veľmi dôležitý je aj sociálny aspekt. Som veľmi rád, že okrem tejto zmluvy sme mohli v parlamente minulý rok schváliť zákon o kompenzačnom príspevku baníkom.

Ďalšia časť zamestnancov HBP, ktorí sa majú záujem rekvalifikovať, bude podporená v rámci tejto zmluvy," priblížil Baška.

Bane patria k najväčším zamestnávateľom

TSK podľa neho v súčasnosti zamestnáva 13 tútorov, ich úlohou je hľadať vhodné zamestnanie pracovníkom a urobiť im bilanciu kompetencií. Náklady TSK na platy tútorov predstavujú doposiaľ približne 200 000 eur, tieto by mal štát kraju preplatiť z národného projektu.

"Počas šiestich mesiacov sú plnohodnotnými zamestnancami HBP. Z 12 miliónov eur si najväčší balík, viac ako sedem miliónov eur, odkroja práve Hornonitrianske bane na platy rekvalifikantov," doplnil.

"HBP sú jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne, len od 1. marca opustilo ich brány 267 pracovníkov. Dnes tu pracuje približne 2300 zamestnancov, čo je dosť veľa rodín, o ktoré sa musíme postarať," skonštatoval riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Prievidza Jozef Fabian.

K utorku podľa neho vyplatil ÚPSVaR pre bane 1,17 milióna eur, rovnako hľadá i nefinančnú pomoc.

Nebránia sa ani podpore pre nové firmy

Baníci by si podľa šéfa rezortu práce mohli nájsť prácu v strojárskom priemysle, okrem iného i v spoločnosti Brose v Prievidzi, ministerstvo má však záujem podporiť i tých, ktorí budú chcieť začať podnikať.

Aktuálne majú HBP do projektu zamestnateľnosti zapojených 16 zamestnancov, deviati z nich už absolvovali bilanciu kompetencií, zhodnotenie odborných vedomostí a zručností.

Jeden účastník ukončil pôsobenie v projekte z dôvodu, že si našiel nové zamestnanie. Do konca roka 2023 by sa do projektu rekvalifikácie, ktorý sa rozbehol v septembri, malo zapojiť približne 700 zamestnancov.

Aktuálna miera nezamestnanosti v okrese Prievidza predstavuje 7,45 percenta. Nezamestnaných je 5030 ľudí.

Rezort práce chce podľa Krajniaka princíp v rámci HBP využívať aj do budúcnosti, po skončení sa pandémie nového koronavírusu a ekonomickej krízy chce pomáhať firmám s rekvalifikáciami zamestnancov i v iných regiónoch Slovenska.