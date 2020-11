Vládny návrh reformy verejného obstarávania vyvoláva pochybnosti

Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu vidí priestor pre korupciu a klientelizmus.

10. nov 2020 o 12:28 SITA

BRATISLAVA. Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala, že zlepší kontrolu verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Navrhovaná reforma, ktorú predstavil vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý, však podľa pozorovateľov vyvoláva pochybnosti o zámeroch kabinetu Igora Matoviča.

Ako ďalej uvádza portál Webnoviny.sk, vládny návrh novely verejného obstarávania, ktorý ešte nie je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, počíta s obmedzením právomocí ÚVO.

Rozhodovať o námietkach, čo je jedna z jeho hlavných úloh, by mali po novom budúce správne súdy. Skončiť by mala aj rada ako odvolací orgán úradu.

ÚVO by mal kontrolovať zákazky financované z peňazí EÚ, čo by malo zefektívniť kontrolu a zrýchliť čerpanie eurofondov. Lenže zákazky s nízkou hodnotou by sa zadávali bez súťaže a kontroly, pričom finančný limit na stavebné práce sa má zvýšiť zo 180-tisíc na 5,35 milióna eur. Pod týmto objemom by sa tak zákazky mohli prideľovať priamo vybraným zhotoviteľom.

Petková vidí priestor pre korupciu

Návrh novely z dielne ÚVO je založený na zjednodušení, zrýchlení a profesionalizácii verejného obstarávania cez odborných garantov aj na posilnení nezávislosti postavenia úradu.

Riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková vidí vo vládnom návrhu aj pozitíva, ale prevažujú veci, ktoré podľa nej otvárajú priestor pre korupciu a klientelizmus. Kontrola súťaží bude podľa nej slabá.

Podľa projektu Zindex dĺžka obstarávania v Česku je asi polovičná. Po skúmaní 93 štátnych inštitúcií sa ukázalo, že každé štvrté obstarávanie bolo zrušené, zrejme aj pre časté a niekedy nie celkom opodstatnené námietky iných uchádzačov.

„Aj tu ÚVO navrhuje opatrenia, aby na takéto účelové podnety nemali sťažovatelia priestor,“ poznamenala šéfka mimovládky.

Čo hovoria zamestnávatelia a podnikatelia

Zamestnávatelia sú za uvoľnenie podmienok verejného obstarávania. Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová to zdôvodnila tým, že súčasný proces v tendroch je zložitý a administratívne náročný, čo zbytočne komplikuje schvaľovanie a čerpanie podaných projektov.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik na margo dvoch návrhov zmien v obstarávaní poznamenal, že nie je celkom šťastné, keď sa na malom Slovensku trieštia odborné sily.

„Táto situácia, bohužiaľ, nie je ojedinelá, obdobná je napríklad aj pri príprave nového stavebného zákona,“ vyslovil sklamanie.

Úrad navrhuje zvýšiť limity pre zákazky s nízkou hodnotou na tovary a služby pre štátnych obstarávateľov zo 70-tisíc na 100-tisíc eur, pre samosprávy zo 70-tisíc na 180-tisíc eur. Na stavebné práce by podľa tohto návrhu mali limity vzrásť zo 180-tisíc na 300-tisíc eur a pri sociálnych službách z 260-tisíc na 400-tisíc eur.

Rokovať o návrhu by mali v decembri

Po tom, ako vicepremiér svoj návrh novely predloží na medzirezortné pripomienkové konanie, kabinet by ho mal prerokovať v decembri tohto roka.

Holý označil za veľmi ambiciózny cieľ, aby parlament schválil novelu vo februári budúceho roka, pričom účinnosť by mala nadobudnúť predbežne 1. augusta 2021.