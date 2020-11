Zatvorenie reštaurácií a kaviarní v zimnej sezóne môže spôsobiť bankroty

Nepriamo sa to môže dotknúť napríklad aj domácich výrobcov.

9. nov 2020 o 17:29 TASR

BRATISLAVA. Ak by zostali reštaurácie a kaviarne zatvorené v čase zimných dovoleniek, malo by to za následok postupné prepúšťanie zamestnancov, likvidáciu alebo až možný bankrot firiem, ktoré podnikajú priamo v cestovnom ruchu.

Nepriamo sa to môže dotknúť napríklad aj pekárov, cukrárov, vinárov, výrobcov piva či domácich výrobcov potravín.

Utrpeli by aj ďalší poskytovatelia služieb z dodávateľských oblastí, z IT či dopravy. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivan Rudolf.

Reakcia na Naďovu predpoveď

Rezort dopravy tak pre TASR reagoval na slová ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), ktorý v nedeľu v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza uviedol, že nie je pravdepodobné, že by sa pri súčasnom vývoji pandémie do konca roka otvorili kaviarne či reštaurácie.

Ministerstvo zdôraznilo, že sa nemôže kompetentne vyjadriť, ako sa vyvinie epidemiologická situácia koncom roka.

"Zároveň nedisponujeme rozhodnutím ústredného krízového štábu, pandemickej komisie či iných štátnych orgánov, napríklad Úradu verejného zdravotníctva, ktoré by hovorilo o zatvorení prevádzok do konca roka," dodal Rudolf.

Semafor pre prevádzky

Priblížil, že na ministerstve v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva pripravili z poverenia Ústredného krízového štábu v rámci pracovnej skupiny semafor pre prevádzky cestovného ruchu s prihliadnutím na budúci vývoj.

"Semafor reguluje jednotlivé opatrenia podľa toho, aká je epidemiologická situácia v dotknutom okrese. Prevádzkam pomôže v tom, že budú mať jasné a predvídateľné pravidlá ich činnosti a zároveň budú môcť pružne reagovať na meniacu sa epidemiologickú situáciu," ozrejmil hovorca.

Semafor sa týka nielen gastronómie, ale aj lyžiarskych vlekov, ubytovacích zariadení, akvaparkov či kúpeľov. Každý segment sa pritom bude riešiť samostatne, podľa epidemiologického vývoja.

Semafor založený na situácii v jednotlivých regiónoch by mal podľa rezortu dopravy výrazne pomôcť, pretože vznikol práve s cieľom umožniť fungovanie prevádzok za podmienok, ktoré si epidemiologická situácia v konkrétnom regióne vyžaduje. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že pripravili aj pomoc cez schému štátnej pomoci v hodnote 100 miliónov eur.