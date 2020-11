Pri obstarávaní áut by mal byť povinný podiel ekologických vozidiel

Návrh zákon predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad pre verejné obstarávanie.

9. nov 2020 o 14:23 TASR

BRATISLAVA. Súčasťou nadlimitných zákaziek verejného obstarávania osobných a nákladných automobilov či autobusov by od augusta budúceho roka mal byť povinný podiel ekologických vozidiel.

Vyplýva to z návrhu zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Lízing aj splátkový predaj

Táto povinnosť sa bude týkať aj lízingu, splátkového predaja, prenájmov, niektorých služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave či služieb, ktoré sa vykonávajú s pomocou vozidla.

Podiel obstarávaných nízkoemisných alebo bezemisných osobných vozidiel, mikrobusov a nákladných áut do 3,5 tony by mal byť v päťročnom referenčnom období do konca roku 2025 22 %.

U ostatných nákladných automobilov budú musieť obstarávatelia a verejní obstarávatelia zabezpečiť osempercentný podiel týchto vozidiel, no od roku 2026 a tiež v treťom referenčnom období od roku 2031 do roku 2035 to už bude o percento viac.

Významný nárast podielu ekologických vozidiel čaká v prípade schválenia návrhu zákona obstarávateľov a verejných obstarávateľov u autobusov a trolejbusov, a to z 34 % na 48 % od roku 2026.

Emisný limit oxidu uhličitého

Za ekologické vozidlo v kategóriách osobné vozidlo, mikrobus alebo nákladné vozidlo do 3,5 tony návrh zákona do konca roka 2025 považuje také, ktoré má emisný limit oxidu uhličitého (CO2) vo výške 50 gramov na kilometer.

Od roku 2026 bude v týchto kategóriách za ekologické považované vozidlo s nulovými emisiami CO2.

Nákladné automobily nad 3,5 tony a autobusy budú považované za ekologické, pokiaľ budú napríklad využívať elektrickú energiu, prípadne alternatívne palivá ako vodík, syntetické a parafinické palivo, stlačený zemný plyn (CNG), skvapalnený zemný plyn (LNG), skvapalnený ropný plyn (LPG) či biopalivo.