Volkswagen chce investovať do závodu v Bratislave skoro miliardu eur

Zmeny by mali zahŕňať novú halu na montáž a karosáreň.

8. nov 2020 o 17:56 SITA

BRATISLAVA. Nemecký výrobca automobilov Volkswagen plánuje rozšíriť kapacitu svojho závodu v Bratislave. Pre magazín Automobilwoche to povedal generálny riaditeľ spoločnosti Herbert Diess.

Náklady na rozšírenie by mohli podľa odhadov dosiahnuť približne miliardu eur. Zmeny by mali zahŕňať novú halu na montáž a karosáreň.

Novú továreň v Turecku nepostavia

Volkswagen k rozhodnutiu dospel po tom, čo zrušil plány postaviť nový závod neďaleko tureckého Izmiru. Pod to sa podpísala aj súčasná situácia s pandémiou koronavírusu, pre ktorú spoločnosť prehodnotila svoje požiadavky. "V súčasnosti nepotrebujeme ďalšiu továreň," skonštatoval pre magazín Diess.



Riaditeľ automobilky pochválil umiestnenie na Slovensko. "V porovnaní s Tureckom to neznamená žiadne nákladové nevýhody," vysvetlil. Spoločnosť však vybudovaním nového závodu chcela získať väčší podiel na tureckom trhu, čo teraz nemôže, a to podľa Diessa zostáva nevýhodou.



Volkswagen mal podľa pôvodného plánu vybudovať nový závod v Turecku za 1,3 miliardy eur. Výrobu v ňom plánoval spustiť už v roku 2022 s ročnou kapacitou 300-tisíc vozidiel.

Do nového multibrandového závodu sa mala presťahovať výroba novej generácie Passatu a Superbu. Turecká fabrika mala zároveň nahradiť produkciu automobilky Volkswagen v nemeckom Emdene, ktorá má od roku 2022 prejsť úplne na výrobu elektrických vozidiel.

Automobilka svoje rozhodnutie ohľadom novej tureckej fabriky niekoľkokrát odložila pre turecké vojenské operácie v Sýrii. O definitívnom upustení od plánov výstavby sa hovorí od leta tohto roka.

Prerozdeľovanie výroby

Volkswagen pritom začiatkom júla podpísal so zástupcami slovenskej vlády Spoločné vyhlásenie zámerov tzv. Letter of Intent. Detaily dohody obe strany zverejniť odmietli.

"Koncern Volkswagen pracuje na optimálnom prerozdelení produkcie do rôznych výrobných závodov po celom svete. To platí aj o vyťažení závodu v Bratislave s budúcimi modelmi a s tým spojenými investíciami. Podobné plány existujú, ale samozrejme, aj pre iné závody," priblížila vtedy spoločnosť.



Volkswagen Slovakia je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov.

Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.