Brnenské čajovne bojujú o prežitie, niektorí majitelia si našli ďalšiu prácu

Niektoré čajovne predávajú cez okienko.

8. nov 2020 o 13:23 ČTK

BRNO. Niektorí majitelia brnenských čajovní si kvôli uzavretiu svojich prevádzok počas núdzového stavu museli nájsť inú prácu, aby kompenzovali výpadok príjmov. Iní otvorili okienko, cez ktoré predávajú čaj a doplnkový sortiment, napríklad tabak do vodných fajok.

ČTK to povedali majitelia oslovených čajovní v Brne.

Čajovňa cez okienko

V čajovni Za zrkadlom v Jaselské ulici majú otvorené predajné okienko. Ponúkajú čaj a kávu so sebou, zrnkovú kávu, sypaný čaj a dezerty. Tiež požičiavajú stolnéhry a predávajú tabak do vodných fajok.

"Nie je to bohvie čo, tržby sú na desiatich percentách. Rezervy sa po jari tiež stenčili. Musel som prepustiť všetkých brigádnikov," povedal ČTK majiteľ čajovne Jindřich Cinka. Dodal, že v okienku teraz predáva on sám. Zároveň si privyrába inou prácou.

Na jar bolo dlho zatvorené, v lete sa straty nepodarilo dohnať. "Vyhliadky nie sú moc dobré, záleží na dobrej vôli domácich, či budú ochotní počkať s nájmom. Tiež dúfam, že pred Vianocami niečo predáme, každý rok sú darčeky významnou položkou v rozpočte. Ak sa teda všetci nepresunú na e-shopy," priblížil Cinka .

Doteraz najúčinnejšiu pomoc štátu označil Cinka program COVID nájomné.

Rezervy sa míňajú

Chajovna na Dominikánskom námestí je teraz zatvorená a majiteľ sa obáva, či situáciu zvládne.

"Som odhodlaný to za každú cenu nevzdať, ale splácať to budem niekoľko rokov. Stále mi píšu a volajú zákazníci, ktorí ma podporujú, aby som vydržal. Jar nás vyčerpala, nákladov je príliš," uviedol majiteľ Bohumil Klvaňa.

Aby zaplatil všetky výdavky, musel začať pracovať inde. Zároveň sa mu rozpadol pracovný tím, takže som začal budovať nový.

"Bohužiaľ v septembri tržieb moc nebolo. Našou hlavnou klientelou boli študenti a tí boli rozpačití. Nevedeli, či pôjdu domov, takže ani veľmi nechodili. No a nakoniec odišli," povedal Klvaňa.

Čajovňa TeaVoli sa rozhodla zatvoriť a začala s rekonštrukciou. "Snažíme sa tak čajovňu zútulniť. Som nadšený zo zákazníkov, tri týždne pred lockdownom sme mali nonstop plno, takže nejaké rezervy máme," povedal majiteľ Jan Krůza.

Zároveň ale dodal, že už je to štvrtý mesiac v tomto roku, keď nemajú príjmy. Odhadol, že pár mesiacov by takto vydržali, ale potom už by to pre čajovňu bolo likvidačné.