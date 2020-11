V Česku od januára zavádzajú elektronické diaľničné známky

České diaľnice budú môcť bezplatne využívať viaceré typy vozidiel.

6. nov 2020 o 16:29 SITA

BRATISLAVA. Pri využívaní českých diaľnic nastane od januára 2021 aj pre slovenských motoristov zmena.

V Českej republike od budúceho roku zavádzajú elektronické diaľničné známky.

Kategória určená pre ekologické autá

Za mýtny systém zodpovedá spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá získala päťročný kontrakt za 401 miliónov českých korún, približne 16 miliónov eur.

V cene je vytvorenie e-shopov, IT systému vrátane konzultačnej služby a podpory.

Český rezort dopravy si od elektronických známok sľubuje zvýšenie príjmov z diaľničných poplatkov o 220 miliónov českých korún ročne a zároveň zníženie prevádzkových nákladov o 120 miliónov korún.



Česká ročná diaľničná známka bude naďalej pre osobné automobily do 3,5 tony stáť 1 500 českých korún (57,35 eura), tridsaťdňová známka vyjde na 440 korún (16,82 eura) a desaťdňové na 310 korún (11,85 eura).

Novinkou je kategória určená pre ekologické autá, kde je cena ročnej diaľničnej známky 750 českých korún. Tridsaťdňová diaľničná známka bude stáť 220 korún a desaťdňové 155 korún. Tieto ceny sa týkajú aj vozidiel s pohonom na zemný plyn alebo biometán. Na autá s pohonom LPG sa lacnejšie diaľničné známky nevzťahujú.

Oslobodené automobily

České diaľnice budú môcť bezplatne využívať viaceré typy vozidiel. Od spoplatnenia budú úplne oslobodené automobily, ktoré sú poháňané elektrinou a budú mať pridelenú špeciálnu poznávaciu značku.

Okrem batériových a vodíkových elektromobilov sa to týka aj plug-in hybridov s emisiami CO2 pod 50 g / km.

Oslobodenie sa týka aj elektromobilov či vozidiel, ktoré produkujú emisie oxidu uhličitého len do 50 g / km a sú registrované v zahraničí. Výnimka platí tiež pre historické vozidlá s prideleným zvláštnym evidenčným číslom a preukazom historického vozidla.



Klasická ročná diaľničná známka bude platiť až do 31. januára 2021. Dátum, kedy dostane vodič potvrdenie o zaplatení, určuje začiatok platnosti elektronickej diaľničnej známky. Pri konci platnosti elektronickej diaľničnej známky taktiež platí, že je to v uvedený deň o 23:59:59.



Elektronické diaľničné známky budú k dispozícii v kamenných predajniach, v tzv. Samoobslužných kioskoch, ktoré sú najmä v pohraničných oblastiach pri vjazde na spoplatnený úsek diaľnice. Kúpiť sa však budú dať aj cez internet v na to určených e-shopoch. Tie budú dostupné od 1. decembra 2020 aj cez mobily.



Motoristom, ktorí nezaplatia za e-známku, hrozí pokuta vo výške 20-tisíc českých korún. Ešte vyšší peňažní trest, a to až 100-tisíc českých korún hrozí tým, ktorí neoprávnene využívajú zadarmo české diaľnice. Niektoré úseky diaľníc budú oslobodené od spoplatnenia. Väčšinou sa jedná o diaľničné obchvaty miest.