NRSR: A. Doležal je presvedčený,že v Tuneli Višňové sa začne stavať v novom roku

Do konca tohto roka bude vybratá firma, ktorá bude pokračovať vo výstavbe D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Stavať sa začne začiatkom roka 2021.

5. nov 2020 o 20:36 TASR

BRATISLAVA. Do konca tohto roka bude vybratá firma, ktorá bude pokračovať vo výstavbe D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Stavať sa začne začiatkom roka 2021.

Presvedčený o tom je minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý to uviedol vo štvrtok počas Hodiny otázok v parlamente.

Doležal chce, aby ešte do konca tohto roka bol vybraný víťaz v súťaži na dostavbu tohto úseku a aby sa pokračovalo v jeho výstavbe.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Stále som presvedčený o tom, že do konca roka spomedzi troch uchádzačov, ktorí sa súťažia v tzv. súťažnom dialógu, vyberieme víťaza a v novom roku, hneď v januári, najneskôr v prvom kvartáli, určite začneme stavať," zdôraznil.

Výzvu k súťažnému dialógu dostali Združenie Metrostav - D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane Tunela Višňové (Metrostav DS Slovensko, Metrostav Česko), Združenie D1 Strabag - Doprastav - Váhostav - TuCon (Strabag Slovensko, Doprastav Slovensko, Váhostav - SK Slovensko, TuCon Slovensko) a Skanska - Višňové (Skanska SK Slovensko, Skanska Česko, Skanska S. A. Poľsko).

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v marci 2019 ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo - Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby.

Súvisiaci článok Od nedele sa otvorí ďalší úsek nultého obchvatu Bratislavy Čítajte

Koncom januára tohto roka diaľničiari vyhlásili súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.

Víťaz verejného obstarávania dokončí Tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky aj oporných a zárubných múrov.

Predpokladaná hodnota zákazky stavebnej časti je 260,9 milióna eur a lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov.

Ambíciou je ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a motoristom odovzdať úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.