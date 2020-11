Dopravcom prešlo zníženie daní, Heger ich volá späť na Slovensko

Plénum NR SR návrh schválilo hlasmi 90 z 90 prítomných poslancov.

5. nov 2020 o 19:47 TASR

BRATISLAVA. Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave sa zníži. Posilniť by sa tak mala ich konkurencieschopnosť.

Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo hlasmi 90 z 90 prítomných poslancov návrh zákona o dani z motorových vozidiel, o ktorom rokovalo v takzvanom zrýchlenom režime.

Poslanci hlasovaním zároveň ukončili 16. schôdzu parlamentu, ktorú museli pre pozitívne testy na ochorenie COVID-19 a karanténu u viacerých poslancov dvakrát prerušiť. Neprerokované návrhy z dielne ĽSNS prerokujú na ďalšej schôdzi.

"Za posledné roky toto bol sektor, ktorému bola neustále zvyšovaná práve táto daň z motorových vozidiel," podotkol minister financií Eduard Heger (OĽANO) pri predstavovaní zákona v parlamente. V mnohých prípadoch to podľa neho vytlačilo týchto autodopravcov do iných krajín.

"Týmto zákonom vlastne voláme autodopravcov späť na Slovensko, pretože výrazným spôsobom znižujeme daňové zaťaženie," skonštatoval Heger.

Dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je teda podľa Ministerstva financií SR v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, preto je zmena súčasného nastavenia sadzieb dane opodstatnená.

Návrh zákona bol vypracovaný v súvislosti s požiadavkou autodopravcov na zníženie dane z motorových vozidiel.

Novelou zákona sa odstráni komplikované "párovanie" vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a priamo sa použije pre všetky ťahače a návesy nižšia ročná sadzba dane, než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla.

Zavádza sa preto samostatná príloha s aplikovaním sadzieb dane po automatickom zaradení všetkých vozidiel ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

V návrhu zákona sa súčasne zavádzajú nové výhodnejšie percentuálne zníženia ročnej sadzby dane pre všetky autobusy a nákladné vozidlá nad 12 ton, teda pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3.

"Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 do 10 percent vzhľadom na vek vozidla a sú uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla," spresňuje rezort financií v dôvodovej správe.

Po uplynutí tejto doby sa nebude sadzba dane ďalej upravovať. Všetky návesy a prívesy nad 10 ton by mali po novom podliehať zníženiu ročnej sadzby dane o 60 % bez ohľadu na vek vozidla. Upraviť sa má aj ročná sadzba dane sa pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3.

Ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane by sa mali uplatniť už na zdaňovacie obdobie tohto roka. Negatívny vplyv tejto úpravy na verejné financie má predstavovať 28,5 milióna eur v roku 2020.