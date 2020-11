Slovenské elektrárne ukončili rekonštrukciu druhého bloku v Mochovciach

Elektrický výkon stúpol zo 470 na viac ako 500 megawattov.

5. nov 2020 o 12:03 TASR

BRATISLAVA. Slovenské elektrárne (SE) ukončili prifázovaním na elektrickú sieť rekonštrukciu 2. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO).

Tá umožnila zvýšiť výkon bloku zlepšením účinnosti o sedem percent bez toho, aby bol zvýšený výkon reaktora.

Elektrický výkon stúpol zo 470 na viac ako 500 megawattov (MW). SE o tom informovali na svojej internetovej stránke.

Výmena oboch turbín a ďalších zariadení za modernejšie sa začala 15. augusta, prvú z turbín prifázoval podnik do elektrickej siete v prvej polovici októbra.

"Dokončenie projektu na druhom bloku elektrárne Mochovce by malo ročne pridať na výrobe elektriny až 225 gigawatthodín (GWh), čo predstavuje približne ročnú spotrebu 80.000 slovenských domácností, a to všetko bez zvýšenia nákladov na jadrové palivo či personálnych nákladov. V najbližších rokoch nám to dokonca prinesie aj zníženie nákladov na udržiavanie spoľahlivosti zariadení," zhodnotil rekonštrukciu riaditeľ Atómových elektrární Mochovce Martin Mráz.

Životnosť turbín po ich modernizácii bude 40 rokov, pričom druhý blok elektrárne v Mochovciach dodáva elektrickú energiu do siete od konca roka 1999. V rámci projektu bol na oboch turbínach vymenený nadrozmerný stotonový vysokotlakový diel aj nízkotlakové diely turbíny, elektronický regulátor a veľkorozmerné 400-kilovoltové blokové transformátory. Turbíny pred finálnym prevzatím od dodávateľa ešte prejdú dynamickými skúškami.