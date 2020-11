Únia autodopravcov vyzýva Doležala na zastavenie prípravy spoplatnenia ciest II. triedy

Autodopravcovia sú pripravení ísť do ostrého štrajku na uliciach a cestách Slovenska.

5. nov 2020 o 14:42 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) zásadne nesúhlasí s aktuálnym návrhom ministerstva dopravy a výstavby spoplatniť cesty II. triedy na Slovensku.

Zároveň vyzýva šéfa rezortu dopravy a výstavby Andreja Doležala, aby zastavil legislatívnu prípravu spoplatnenia spomínaných ciest s dĺžkou približne 560 kilometrov.

Súvisiaci článok Mnohým autodopravcom chýbajú po celoštátnom testovaní vodiči Čítajte

V opačnom prípade je únia pripravená využiť v záujme zastavenia príprav na spoplatnenie daných ciest všetky zákonné prostriedky vrátane ostrého štrajku na uliciach a cestách Slovenska.

"Ak štát spoplatní cesty II. triedy, to autodopravcom zvýši náklady. Tie potom budeme musieť pripočítať a napokon to všetko zaplatí spotrebiteľ. Boli by sme spokojní, keby nám znížili náklady na mýtnom systéme, prípadne nám dali bonusy. To, čo nám počas štrajku v januári sľúbili, dodnes nesplnili. Práve naopak, teraz v čase koronakrízy ešte chcú spoplatniť cesty II. triedy. Takto reálne vyzerá pomoc počas pandémie zo strany ministerstva dopravy a výstavby," dodal Stanislav Skala.

Návrh na spoplatnenie ciest II. triedy predložil 4. novembra 2020 generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií ministerstva dopravy a výstavby Peter Varga na rokovaní s autodopravcami.

"Pokiaľ nebude funkčný nový mýtny systém, tak by z prípadného výberu peňazí za cesty II. triedy až takmer 50 percent opäť poputovalo na cyperský účet firmy SkyToll a nie na opravu ciest," vyhlásil pre agentúru SITA Stanislav Skala z UNAS.