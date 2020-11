Letiskové spoločnosti majú dostať čiastočnú kompenzáciu pre koronakrízu

O návrhu novely zákona o dani z príjmov bude parlament rokovať až na ďalšej schôdzi.

4. nov 2020 o 13:28 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Letiskovým spoločnostiam by mala byť poskytnutá čiastočná kompenzácia v súvislosti s koronakrízou.

Zaviesť by sa preto mal nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie.

Plénum Národnej rady (NR) SR v stredu posunulo návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR do druhého čítania. Poslanci o ňom rokujú v skrátenom legislatívnom konaní.

"Naliehavosť prijatia návrhu zákona upravujúceho poskytovanie príspevku v civilnom letectve na nový účel vyplýva z dôvodu zabezpečenia čiastočnej kompenzácie oprávnených nákladov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19," konštatuje sa v doložke vplyvov k návrhu zákona. Cieľom návrhu zákona je teda právna úprava poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva na nový účel s ohľadom na krízovú situáciu vyhlásenú v spojitosti s ochorením COVID-19.

Rezort dopravy v dôvodovej správe uviedol, že s účinnosťou od 13. marca 2020 bol vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území SR. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť nevyhnutnú leteckú dostupnosť územia SR, repatriáciu občanov, zásobovanie SR najmä zdravotníckym materiálom sa vyhlásený zákaz vykonávania určených civilných letov nevzťahoval na určité kategórie letov. Letiskové spoločnosti ako prevádzkovatelia medzinárodných verejných letísk na území SR tak museli zabezpečiť prevádzkyschopnosť príslušného letiska a zároveň zabezpečiť poskytovanie letiskových služieb v požadovanom rozsahu.

Opatrenia prijaté vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 tak majú zásadný vplyv aj na letiskové spoločnosti, ktoré podľa MDV čelia náhlemu nedostatku, dokonca až nedostupnosti likvidity počas tejto vyhlásenej krízovej situácie. "Nielen zákaz vykonávania určených civilných letov, ale aj nezáujem o využívanie obchodnej leteckej dopravy prispievajú k značnej strate príjmov," dodal rezort dopravy v dôvodovej správe.

Ministerstvo môže v súčasnosti podľa zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve podľa možností rozpočtovej kapitoly ministerstva a možností štátneho rozpočtu poskytovať letiskovým spoločnostiam príspevok v civilnom letectve na bezpečnostnú ochranu letiska, výkon záchranných a hasičských služieb na letisku, prevádzku letiskovej infraštruktúry, investície do letiskovej infraštruktúry a na odbavenie letov oslobodených od odplát.

Návrh zákona dopĺňa možnosť poskytnúť príspevok v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly ministerstva na úhradu oprávnených nákladov alebo refundáciu výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia SR počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19 za obdobie od 12. marca 2020 do 31. decembra 2021. Maximálna intenzita pomoci by mala predstavovať 85 % oprávnených nákladov. Príspevok na zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti bude možné poskytnúť na základe schémy pomoci schválenej Európskou komisiou (EK).

Novela zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy v roku 2020, ktorý je v tomto roku rozpočtovo zabezpečený v rámci rozpočtu verejnej správy v kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS). Rezort bude v prípade potreby rokovať s Ministerstvom financií (MF) SR o zabezpečení finančných prostriedkov na tento účel aj v roku 2021. Financovanie bude realizované ministerstvom na základe rozpočtového opatrenia MF v rámci programu 055 Letecká doprava a infraštruktúra, podprogram 05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry, z ktorého sa financuje poskytovanie príspevku v civilnom letectve.