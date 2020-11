Od marca si majú ľudia vyberať medzi gastráčmi a peniazmi

Vláda schválila návrh novely Zákonníka práce s pripomienkami.

4. nov 2020 o 12:44 TASR

BRATISLAVA. Novela Zákonníka práce, ktorej návrh dnes schválila s pripomienkami vláda, rieši gastrolístky, výkon práce z domácnosti i dočasné prideľovanie zamestnancov.

Novela má nadobudnúť účinnosť od marca alebo apríla budúceho roka.

V prípade domácej práce a telepráce sa v rôznych častiach Zákonník práce má zmodernizovať tak, aby zohľadňoval trendy v oblasti digitalizácie, pričom zamestnanec by mal mať počas práce z domu právo odpojiť sa.

"Home office sme potrebovali upraviť, pretože čoraz väčšie percento ľudí a zamestnávateľov v pandémii využíva tento spôsob práce. Potrebovali sme zadefinovať, akým spôsobom sa zamestnávatelia a zamestnanci môžu dohodnúť, napríklad aj v tom, že home office nemusí byť z domu, ale môže byť, ak sa dohodnú, z ktoréhokoľvek miesta na zemeguli. Druhá vec je právo na odpojenie, aby aj človek na home office, napríklad po siedmej večer, nemusel reflektovať na požiadavky zamestnávateľa, pretože aj zamestnanec má právo na odpočinok. Toto sme potrebovali doriešiť," priblížil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) na brífingu po rokovaní vlády.

Gastrolístky budú dobrovoľné

Vláda v novele Zákonníka práce podľa jeho slov riešila aj stravné poukážky (tzv. gastrolístky). "Vyriešili sa v zmysle programového vyhlásenia vlády. Každý zamestnanec si na úvod vyberie, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. A toto rozhodnutie bude môcť raz za 12 mesiacov zmeniť," spresnil minister práce.

"Navrhovaná právna úprava sa môže týkať 50 % až 60 % zamestnancov v pracovnom pomere, vzhľadom na to, že navrhovaná právna úprava sa netýka zamestnancov zamestnávateľov s vlastným alebo zmluvným stravovacím zariadením," doplnil minister. Podľa neho nie je možné odhadnúť, aký podiel zamestnancov sa z rôznych dôvodov rozhodne pre finančný príspevok. Zamestnanec si po novom bude vyberať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom, kým doteraz o forme zabezpečenia stravovania rozhodoval zamestnávateľ sám. Nemožno preto podľa neho vylúčiť, že niektorí zamestnávatelia sa z tohto dôvodu rozhodnú svojim zamestnancom radšej zabezpečiť stravovacie zariadenie.

"Ak si všetci zamestnanci vyberú finančný príspevok, zamestnávateľ ušetrí náklady na manipulácii s gastrolístkami," upozornil.

Ak si finančný príspevok vyberie len časť zamestnancov, časť nákladov sa zachová, zamestnávateľ bude musieť plniť povinnosti v dvoch režimoch.

"Podľa názoru zamestnávateľských zväzov bude mať možnosť voľby zamestnancom negatívne dopady z hľadiska administratívnej záťaže," konštatoval. Možnosť, že by si všetci zamestnanci vybrali finančný príspevok, je podľa Krajniaka nepravdepodobná.

Kritika od emitentov gastráčov

Návrh kritizuje Asociácia moderných benefitov (AMOBE), ktorá združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky.

"Návrh na zavedenie hotovostnej formy príspevku na stravovanie prinesie okrem negatívnych ekonomických dopadov aj zhoršenie finančnej situácie pre desaťtisíce Slovákov," upozornila AMOBE v tlačovej správe ešte v polovici septembra tohto roka. Novela Zákonníka práce podľa asociácie síce rozširuje možnosť poskytnutia príspevku na stravovanie aj o finančný príspevok, nerieši však mnohé medializované hrozby súvisiace s touto formou príspevku. V návrhu zmien napríklad chýba aj ochrana hotovostného príspevku na stravovanie pred exekúciami. "Príspevok sa tak absolútne minie svojmu účinku. Miesto kvalitného teplého obeda pôjde na splácanie dlžôb,“ tvrdí prezident AMOBE Štefan Petrík. Bežní ľudia sa podľa neho navyše obávajú aj splynutia hotovostného príspevku so mzdou. Ako upozornil, až 53 % opýtaných v prieskume agentúry 2muse z februára tohto roka si myslí, že by im zamestnávateľ nezvýšil mzdu, ak by im zároveň vyplácal príspevok v hotovosti. Až 74 % súhlasilo s tým, že nezvýšenie mzdy by zamestnávateľ odôvodňoval práve, a najmä, vyplácaním príspevku v hotovosti.

Krajniak chce zmeny aj pri tripartite

Novela podľa rezortu práce tiež obsahuje úpravu dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami a prináša nový model primeranej zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov.

"Spoluzodpovednosť bude v prípade cezhraničného poskytovania služby vznikať až v prípadoch dlhodobého poskytovania služby. Predlžuje sa tak v súčasnosti zavedená lehota, a to z piatich dní v období 12 mesiacov na 30 dní v období 12 mesiacov," priblížil rezort práce v doložke vplyvov.

Rezort práce sa rozhodol urobiť aj zmeny v prípade tripartity.

"V praxi niekedy v podniku zastupuje zamestnancov odborová organizácia bez vzťahu k spoločnosti, teda so zamestnávateľom rokujú členovia odborového orgánu, ale títo nie sú zamestnancami spoločnosti a je teda otázne, koho záujmy vôbec reprezentujú," tvrdí Krajniak.

Zamestnancov aj zamestnávateľov by mali podľa Krajniaka v tripartite zastupovať najmenej po tri subjekty. Ak ďalšie subjekty nespĺňajú súčasné kritérium na členstvo v Hospodárskej a sociálnej rade , ďalší zástupca zamestnancov alebo zamestnávateľov sa doplní do tripartity podľa veľkosti subjektov. Po vstupe do rady bude miesto takého člena garantované na 12 mesiacov. Ak sa po roku garantovaného členstva iné subjekty budú domnievať, že majú väčšiu reprezentatívnosť ako niektorý člen tripartity, budú môcť požiadať o vstup do rady. V prípade sporu o členstvo v tripartite rozhodne rozhodca.