Britská vláda predĺžila hypotekárne prázdniny

Dlžníci, ktorí pomoc doteraz nevyužili, môžu požiadať o odklad splátok po dobu šiestich mesiacov.

2. nov 2020 o 15:32 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Britská vláda počas víkendu predĺžila hypotekárne prázdniny ľuďom, ktorých finančnú situáciu negatívne ovplyvnila pandémia koronavírusu. Program sa mal pôvodne skončiť v sobotu.

Dlžníci, ktorí pomoc doteraz nevyužili, môžu požiadať veriteľské inštitúcie o odklad splátok po dobu šiestich mesiacov.

Tí, ktorí už hypotekárne prázdniny využívajú, si ich môžu predĺžiť až do vyčerpania šesťmesačného limitu. Aj v čase pozastavenia platieb sa ale k istine pôžičiek budú pripisovať úroky, upozorňuje portál bbc.com.

Článok pokračuje pod video reklamou

Podľa štúdie z minulého týždňa má problém so splácaním zhruba 1,6 mil. domácností, čo predstavuje pätinu z celkového počtu hypotekárnych dlžníkov.



Krok je súčasťou nového balíka finančnej pomoci v čase, keď sa krajina pripravuje na zásadné sprísnenie pandemických opatrení. Takzvaný lockdown vstupuje do platnosti tento týždeň vo štvrtok a potrvá do 2. decembra.

Na základe obmedzení budú môcť bary a reštaurácie fungovať len formou výdaja baleného jedla, otvorené zostanú len obchody s nevyhnutným tovarom a ľudia budú môcť vychádzať z domu len na základe krátkeho zoznamu výnimiek, akou bude napríklad cvičenie.

Na rozdiel od predchádzajúceho lockdownu zostanú školy či výrobné podniky otvorené.