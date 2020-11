Šéf Sociálnej poisťovne chce jasne určiť nárok otcov na materskú dávku

Materskú dávku poisťovňa v minulosti v stovkách prípadov nepriznala.

1. nov 2020 o 11:10 SITA

BRATISLAVA. Nárok otcov na materské dávky by sa mal v legislatíve upraviť tak, aby bolo jasné, kto na túto dávku má nárok a kto nie. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Striktnejšie vymedzenie nároku otcov na materskú dávku chce iniciovať na ministerstve práce a sociálnych vecí.

"Určite sa budeme snažiť o to, aby to bolo jasne zadefinované v zákone, aby nevznikali rôzne dohady v zmysle porušení zákona," uviedol. Podľa neho by jasné zákonné pravidlá pomohli aj ľuďom, ktorí o dávku žiadajú, aj zamestnancom poisťovne, ktorí o priznaní dávky rozhodujú.

"Prišiel čas zákon nejakým spôsobom upraviť tak, aby bol jasný a verím, že rok 2021 prinesie riešenie týchto legislatívnych zmien," dodal.



Materskú dávku poisťovňa v minulosti v stovkách prípadov nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky, ak matka nepoberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok.

Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Suma materskej dávky dosahuje 75 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).



Juraj Káčer nastúpil na čelo Sociálnej poisťovne od 10. septembra tohto roka. Do funkcie ho na šesť rokov vymenovala vláda Igora Matoviča.

Na pozíciu šéfa poisťovne prišiel ako viceprimátor Bratislavy pre šport, školstvo, komunikáciu s BSK a bezpečnosť, poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave, poslanec Dúbravky a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja.

Postu viceprimátora Bratislavy sa vzdal, naďalej však pôsobí ako poslanec v zastupiteľstvách.