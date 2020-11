Priority v železničnej infraštruktúre by mali byť známe do konca roka

Na zozname investičných priorít ministerstvo stále pracuje.

1. nov 2020 o 11:02 TASR

BRATISLAVA. Zoznam investičných priorít v železničnej infraštruktúre je v procese prípravy.

Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) Ivan Rudolf s tým, že aktuálne sa nastavujú váhy hodnotiacich kritérií a hotový by mal byť do konca roka.

Hovorca rezortu dopravy však zároveň podotkol, že to závisí aj od rokovaní s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý je partnerom ministerstva dopravy pri príprave tohto strategického zoznamu.

Rezort dopravy chce z národného plánu obnovy podporovať prioritne železničnú dopravu. Má totiž indície, že Európska komisia (EK) bude z tohto nástroja preferovať investície do tzv. zelených projektov.

To si bude vyžadovať pripravenie a schválenie plánu prioritizácie železničnej dopravy. Pri ňom chce rezort aplikovať skúsenosti nadobudnuté pri tvorbe plánu cestnej prioritizácie, ktorý už vláda schválila.