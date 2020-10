Za výcvik dali milión korún. Českí piloti presadli do kamiónu či metra

Lietanie ovplyvňuje pandémia a s ňou spojené opatrenia.

31. okt 2020 o 19:43 TASR

PRAHA. Za profesionálny výcvik dali viac než 1 milión Kč (36.696 eur). Teraz českí piloti a pilotky pracujú pre aerolínie na tretinový úväzok, riadia metro a kamióny alebo rozvážajú jedlo.

S prepustením strácajú okrem vysnívanej profesie aj dobré finančné zázemie, ako aj vydreté spoločenské postavenie. Koniec krízy je pritom v nedohľadne.

Namiesto ľudí, rozváža jedlo

Ako uviedol server iDNES.cz, Petr absolvoval odbor profesionálny pilot na Českom vysokom učení technickom v júni 2019. Po štúdiách si rýchlo našiel prácu v maďarskej nízkonákladovej spoločnosti Wizz Air a do rôznych destinácií lietal z bulharskej Sofie.

Dotkla sa ho však už prvá vlna prepúšťania, keď letecký dopravca prepustil naraz tisíc zamestnancov, z toho 265 pilotov.

"Chvíľu som čakal, či nás nezavolajú späť, to sa však nestalo. Takže som si teraz našiel brigádu kuriéra a rozvážam jedlo," povedal pre iDNES.cz mladý pilot. Počas leta sa usiloval nájsť si prácu v odbore, avšak bezvýsledne.

"Skúšal som to od Ázie po Ameriku, ale všetko je márne. Väčšina pilotov, ktorí boli vyhodení, majú od aerolínií prísľub, že ak sa situácia zlepší, prednostne ich vezmú späť. Nikto však nevie, ako to reálne bude. Všetci veria, že budúce leto by mohlo byť lepšie," popisuje mladý muž, ktorý svoje meno, podobne ako väčšina pilotov, s ktorými redakcia MF DNES hovorila, nechcel uviesť.

Mnohým výrazne klesli platy

Podľa leteckého experta a bývalého kapitána Boeingu 737 Ladislava Kellera niektorí piloti odišli do dôchodku. Veľkú väčšinu tých ostatných buď prepustili, alebo majú veľmi krátke úväzky.

Dostali sa na úroveň platu, ktorá je v podstate porovnateľná s platom pokladníčky v Lidli. "Hypotéky a podobné výdavky by z toho neutiahli, takže si berú rôzne vedľajšie zamestnania," uvádza Keller.

Podľa neho sa takíto ľudia boja verejne priznať, aké mali zamestnanie. Na jednej strane kvôli zamestnávateľovi a na druhej preto, že ide o určitú stratu prestíže. Ako povedal, "aby kapitán Airbusu A330 priznal, že dnes rozváža potraviny, to je pochopiteľne obrovská strata prestíže".

Podľa Kellera je získanie nového zamestnania náročné, preto sa piloti často uchyľujú k rekvalifikáciám.

"Dvaja či traja kolegovia riadia metro, niekto jazdí s autobusom, iní si robia papiere na kamión," uvádza s tým, že presadnúť do iného dopravného prostriedku sa často ukazuje ako najjednoduchší variant.

Za normálnych okolností by podľa neho mohli takíto ľudia vďaka svojim skúsenostiam nastúpiť na viacero iných postov na letisku. Lenže teraz aj letiská na zamestnancoch skôr šetria, než aby ich rady ešte rozširovali.

Mnohí taja, že sú piloti

"Poslednýkrát som letel okolo 20. marca," popisuje svoju skúsenosť s hľadaním dočasného zamestnania Jindřich, ktorý lietal najskôr s ČSA a v novembri minulého roka nastúpil do Qatar Airways.

"Do polovice júna som bol ešte zamestnaný, potom sa už začalo prepúšťať," povedal.

"Od augusta som na úrade práce vedený ako nezamestnaný," dodal pilot, ktorý má okrem pilotného odboru vyštudované aj strojné inžinierstvo. Napriek tomu sa mu pri hľadaní práce nedarilo.

"V strojárstve nemám prax, zároveň som šesť rokov po škole, takže nie som čerstvý absolvent. Je teda úplne jedno, či v tejto chvíli mám nejaké vzdelanie," vysvetľuje. Teraz sa preto učí programovať, aby sa mohol uplatniť v IT firme.

Získaniu práce bráni podľa Jindřicha aj opatrnosť zamestnávateľov. "Niektorí kolegovia v životopise vedome neuvedú, že boli pilotmi a uvádzajú iba zamestnanie na letisku. Firmy sa totiž často boja, čo sa dá od takého človeka čakať," domnieva sa.

Ako však dodal, práca pilota nie je iba o riadení lietadla, ale najmä o vysokej zodpovednosti, tímovej spolupráci, vedení a komunikácii. "Sme zvyknutí na stresové situácie a riešenie problémov," dodal Jindřich.

Vrátia sa hneď, ako to bude možné

Zvýšená obozretnosť firiem voči kapitánom lietadiel však vyplýva aj z toho, že by mohli pre ne pracovať iba krátkodobo. "Väčšina pilotov, ktorí začnú robiť inú prácu, sa k letectvu vráti ihneď, ako to bude možné. A zamestnávatelia to vedia," tvrdí Jindřich.

Na druhej strane, samotný návrat nie je pre mnohých pilotov jednoduchý. Týka sa to napríklad tých, ktorí lietali z Prahy s firmou Ryanair. Írska nízkonákladová spoločnosť totiž pilotov najíma ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Ako povedal pilot Petr, "dostávajú peniaze podľa toho, koľko nalietajú hodín, fixný plat nemajú. Ak nemáte žiadne hodiny, potom je váš zisk nula".

Navyše, ako dodal bývalý kapitán Keller, keďže teraz je tu druhá vlna pandémie nového koronavírusu, kríza leteckých firiem sa predlžuje minimálne o rok. "Aké to bude mať dôsledky pre leteckú dopravu, to asi nikto nedokáže predvídať," dodal.

(1 EUR = 27,251 CZK)