Ministerstvo chce, aby dotácie na nájomné mohli získať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou

Aktuálne je možné podávať žiadosti do konca novembra.

30. okt 2020 o 9:00 SITA

BRATISLAVA. Dotáciu na nájomné možno budú môcť získať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie koronavírusu. Aktuálne pritom platí, že žiadosti o preplatenie časti nájomného je možné podávať na ministerstvo hospodárstva do konca novembra.

"Urobíme všetko pre to, aby mohli o dotácie žiadať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie, ktorých prevádzky síce nie sú zatvorené, no zákazníci sa do nich pre obmedzenie pohybu občanov nedostanú. Preto v súčasnosti hľadáme možnosti, aby aj títo podnikatelia mali nárok na dotácie na nájomné," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu hospodárstva Katarína Matejková.

Ministerstvo doteraz vyplatilo viac ako 12 300 žiadostí v celkovej sume takmer 25,2 milióna eur.

O dotáciu na nájomné môžu žiadať podnikatelia, ktorí mali v prvej vlne koronakrízy zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. Mechanizmus je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 percent nájomného.