Potvrdenia o nároku na nemocenské dávky by mali byť do roka elektronické

Avizuje to nový šéf Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

29. okt 2020 o 11:59 SITA

BRATISLAVA. Klienti Sociálnej poisťovne by mali mať do jedného roka k dispozícii elektronickú podobu potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti (PN), nároku na ošetrovné či novú tehotenskú dávku.

V rozhovore pre agentúru SITA to povedal nový generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Elektronické potvrdenia

Elektronická forma týchto potvrdení by podľa neho ľudom uľahčila život. "Ak doktor vystaví jasnú diagnózu alebo potvrdí tehotenstvo, nemuseli by už s týmto potvrdením ďalej narábať, pretože už lekár rozhodol o priznaní dávky a my to už máme len sprocesovať," povedal.

Podľa šéfa poisťovne ide o prvý veľký krok, ktorý by chcela poisťovňa urobiť smerom ku klientom do jedného roka.



Káčer upozornil na to, že informačný systém v Sociálnej poisťovni "nie je zrovna v najlepšej kondícii", čo podľa neho do značnej miery ovplyvňuje aj výkony poisťovne smerom ku klientom.

"Máme identifikovaných 93 opatrení, hovoríme o procesno-organizačných zmenách, automatizácii, elektronizácii, chceme byť aj legislatívnym iniciátorom a chceme využiť znalosti našich odborníkov, ktorých v poisťovni máme," povedal.

V Sociálnej poisťovni podľa neho absentuje konsolidácia informačných systémov. Poisťovňa pritom pri svojej činnosti využíva vyše 40 rôznych informačných systémov.

"Na konci by mal byť výsledok, že si človek vie elektronicky pozrieť stav, ako sa vyvíja jeho dôchodok, čo musí robiť, aby jeho dôchodok dosiahol nejakú mieru," tvrdí šéf poisťovne.

Klientske účty

Ambíciou poisťovne je zaviesť pre poistencov klientske účty.

"Najlepší proklientský prístup je ten, že nemusíte na pobočku zavolať, nemusíte tam prísť a všetko vybavíte z domu. Naším víťazstvom by bolo, keby sa naši klienti s nami vôbec stretnúť nemuseli a všetko by bežalo niekde na pozadí," povedal.

Pripúšťa, že poisťovňa bude musieť v budúcnosti kvôli starším klientom zachovať svoje pobočky, osobný prístup ku klientom, aj telekomunikačné centrá.

"Niektorí obyvatelia, hlavne tí, ktorých sa týkajú dôchodky, nie sú ešte natoľko zbehlí, aby vedelo všetko fungovať online," tvrdí generálny riaditeľ poisťovne.

Takto by však podľa neho mala vyzerať moderná Sociálna poisťovňa o šesť rokov. "Momentálne pripravujeme novú stratégiu poisťovne na šesť rokov, tam budeme oveľa detailnejší," povedal.

Správa informačných systémov

Za správu väčšiny informačných systémov poisťovňa podľa Káčera platí súkromným spoločnostiam.

"Až 90 percent správy informačných systémov je dnes hradených smerom k súkromným spoločnostiam, nedochádza k nejakému zásadnému obnovovaniu týchto systémov, len sa udržiavajú tie, ktoré tu roky fungujú," upozornil.

Jeho ambíciou je, aby Sociálna poisťovňa na aspoň jednoduché úkony využívala vlastných informatikov.

"Toto je jedna z veľkých výziev - urobiť optimalizáciu informačných systémov, čo by zjednodušilo prácu ľuďom, a na druhej strane aj zjednodušilo styk našich klientov so Sociálnou poisťovňou," povedal. Ako dodal, všetky zmluvy na informačné systémy si dal zanalyzovať.

Nový šéf poisťovne

Funkčné obdobie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne trvá šesť rokov.

Káčerov predchodca Ľubomír Vážny (Smer) funkciu generálneho riaditeľa poisťovne vykonával len štyri roky, keďže ho vláda Igora Matoviča začiatkom septembra tohto roka z postu šéfa poisťovne odvolala.

"Ak ma vláda požiada, aby som sa vzdal funkcie, nebudem robiť žiadne kroky na ústavnom súde, na súdoch," povedal Káčer. Uvedomuje si, že jeho funkcia je veľmi spätá s vládou a výkon funkcie vláde čiastočne podlieha. "Toto sú veci, ktoré ovplyvniť neviem," dodal.



Juraj Káčer nastúpil na čelo Sociálnej poisťovne od 10. septembra tohto roka. Do funkcie ho na šesť rokov vymenovala vláda Igora Matoviča. Na pozíciu šéfa poisťovne prišiel ako viceprimátor Bratislavy pre šport, školstvo, komunikáciu s BSK a bezpečnosť, poslanec mestského zastupiteľstva v Bratislave, poslanec Dúbravky a poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. Postu viceprimátora Bratislavy sa vzdal, naďalej však pôsobí ako poslanec v zastupiteľstvách.