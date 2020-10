Rusi sa rozlúčili s lietadlami Tu-154, KĽDR ich stále používa

Únia v roku 2006 zakázala Tu-154 pre vysokú hlučnosť jeho motorov a spotrebu paliva.

29. okt 2020 o 5:50 TASR

MOSKVA. Posledné dopravné lietadlo typu Tu-154, ktoré stále slúžilo v Rusku, absolvovalo svoj posledný plánovaný komerčný let.

Letecká spoločnosť Alrosa v stredu oznámila, že predmetné lietadlo uskutočnilo let z mesta Mirnyj v Jakutskej republike do mesta Novosibirsk v Novosibirskej oblasti so 140 pasažiermi na palube.

Správu priniesla stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na miestne zdroje.

KĽDR lietadlo stále používa

Lietadlo Tu-154 vyvinuli v sovietskej spoločnosti Tupolev a bolo najpoužívanejším civilným lietadlom pre stredne dlhé lety v bývalom Sovietskom zväze. V službe bolo vyše tisíc kusov.

Lietadlo absolvovalo svoj premiérový let 3. októbra 1968 a do pravidelnej komerčnej služby ho zaradili v roku 1972. Výroba tohto stroja sa skončila v roku 2013.

Európska únia v roku 2006 zakázala Tu-154 pre vysokú hlučnosť jeho motorov a spotrebu paliva. Severokórejské štátne aerolínie Air Koryo stále majú dva kusy Tu-154, ktoré vykonávajú komerčné lety.

Nevyhlo sa nehodám

Hoci má toto lietadlo vzhľadom na svoje intenzívne využívanie v náročných podmienkach uspokojivé bezpečnostné záznamy, figuruje v niekoľkých medializovaných haváriách.

V roku 2010 sa zrútil poľský vládny špeciál Tu-154, pričom zahynul poľský prezident Lech Kaczynski a mnohí ďalší vysokopostavení činitelia. Incident sa odohral pri ruskom meste Smolensk a zahynulo všetkých 96 osôb na palube.

V decembri 2016 havarovala ruská vojenská verzia Tu-154 so 64 členmi ruského armádneho speváckeho zboru Alexandrovovci. Lietadlo sa zrútilo do Čierneho mora počas cesty do Sýrie. Zahynulo všetkých 92 ľudí na palube.