Autodopravcovia sú za celoplošné testovanie, lockdown by bol horší

28. okt 2020 o 9:10 SITA

BRATISLAVA. Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS) vníma víkendové celoplošné testovanie občanov na ochorenie COVID-19 pozitívne, nakoľko vodiči nákladných áut jazdia aj do zahraničia a mali by byť zdraví.

Vodičom, ktorí boli pozitívne testovaní, UNAS odporúča, aby zostali doma v desaťdňovej karanténe a následne, aby sa nechali pretestovať.

Lockdown by ochromil výrobu a dodávky

Ako ďalej uviedol Stanislav Skala z UNAS, pre autodopravcov je prijateľnejšie, ak sa teraz v úvode zachytí 3 - 5 percent pozitívne testovaných na koronavírus, ako rozšírenie pandémie a totálny lockdown krajiny, ktorý by ochromil výrobu a dodávky pre zákazníkov.

UNAS verí, že napriek súčasnej kritickej situácii nedôjde k zatvoreniu hraníc tak, ako to bolo počas prvej vlny pandémie, lebo následky by boli katastrofálne.

"Samozrejme, vnímame negatívny dopad na dopravné firmy, hlavne v súčasnej situácii vodičov. Odstavené vozidlá bez vodičov v karanténe spôsobia ďalší výpadok tržieb, ale je to ´nutné zlo´, ktoré je vždy lepšie, ako lockdown," dodáva Stanislav Skala s tým, že únia z Oravy, ani z Bardejovského okresu zatiaľ neobdržala žiadne sťažnosti a nikto nehlásil problém zo strany členov, ktorí absolvovali pilotné testovanie.

Prvá vlna znížila tržby o polovicu

UNAS zároveň vyzýva svojich členov, aby sa počas celoštátneho testovania správali podla organizačných pokynov a chránili si zdravie a zdravie aj druhých.

Celkové testovanie podľa Stanislava Skalu bude mať iste určitý dosah na dopravcov, lebo pokiaľ sa zatvoria firmy, tak im poklesnú tržby. Horšie by bolo, keby došlo k prepúšťaniu zamestnancov. Počas prvej vlny pandémie UNAS zaznamenal pre regionálnych dopravcov pokles tržieb až o 50 percent.

"Za posledné tri mesiace sa to zlepšilo a pomaly sa to dostalo do dobrých koľají. Pokles tržieb v druhej vlne sme síce zatiaľ veľmi nezaznamenali, ale určite bude situácia horšia," dodáva Stanislav Skala.