Perá a papier namiesto počítačov spomalia priebeh testovania

Digitálny zber dát by urýchlil testovanie a predišiel by chybám, uviedla IT Asociácia Slovenska.

27. okt 2020 o 11:51 TASR

Otestované obyvateľky čakajú na certifikát s výsledok antigénového testu počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 v obci Zázrivá. (Zdroj: TASR/Eva Ďurčová)