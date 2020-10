Krajniak na vláde navrhne predĺženie rodičovskej dovolenky

Dôvodom je, že pre lockdown nemôžu pracovať alebo dať deti do škôlky.

25. okt 2020 o 15:00 TASR

BRATISLAVA. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) navrhne na najbližšom rokovaní vlády v stredu predĺženie rodičovskej dovolenky.

Krajniak to v nedeľu uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12 v diskusii s nezaradeným poslancom Národnej rady a spoluzakladateľom strany Hlas Richardom Rašim.

"Na vládu na stredu chystám návrh na predĺženie rodičovskej dovolenky tak, ako to bolo na jar, aby to mohli mamičky čerpať aj teraz. Dôvodom je, že sa im končí rodičovská dovolenka a deti nemôžu dať do škôlky alebo ony samy nemôžu nastúpiť do práce, pretože ich miesto je uzatvorené pre lockdown. Navrhujeme preto predĺženie rodičovskej dovolenky. Čo sa týka pandemickej OČR, tá, samozrejme, platí," priblížil.

Hlas navrhoval plnú mzdu

Zmeny pri podpore v nezamestnanosti sa podľa neho nechystajú.

"Už fungujú úrady práce, ktoré nezatvárame a ktoré sú pripravené vyplácať štandardné formy podpory, či už sú to dávky v hmotnej núdzi a ďalšie dávky, na ktoré majú ľudia nárok. Uvažujeme aj o spustení tzv. SOS dotácie, lebo stále sa môže stať, že sa niekto ocitne v takej špecifickej životnej situácii, že v tejto kríze sa na neho žiadna štandardná pomoc nevzťahuje. Aj toto plánujeme spustiť," poznamenal.

Spomínané opatrenia by mali byť podľa ministra dostatočnou pomocou na to, aby ľudia prežili lockdown. Po ňom, cez tzv. dušičkový víkend, sa urobí prvé plošné testovanie. Po ňom sa štát otvorí do stavu, ktorý bol v piatok.

"Po druhom celoplošnom testovaní vyhodnotíme čísla, aby sme mohli fungovať v čo najslobodnejšom režime. Ak by sme to neurobili, čaká nás 6-týždňový lockdown, a to taký, že ľudia nebudú môcť chodiť do práce. To sa udialo v tých krajinách, kde si s ochorením neporadili," oznámil Krajniak.

"Ak rodič musí zostať doma s dieťaťom, navrhovali sme (pri tzv. pandemickej OČR) takú mzdu, akú by dostal, keby v zamestnaní bol. Nie je totiž doma dobrovoľne. Tento návrh bol zamietnutý, pričom na to nie je absolútne žiadne ratio. Keď niekoho donútime byť doma, dajme mu šancu, aby neklesol na plate, pretože rozpočty domácností sú nastavené často tak, že im financie nestačia," podčiarkol Raši.

Krajniak: Škrtáme náklady v štátnej správe

Podľa Rašiho slov koalícia odmietla aj návrh na pomoc mestám, obciam i krajom. "Mali sme aj veľmi jednoduché opatrenia pre mestá a obce, ktoré sú tiež dotknuté výpadkami príjmov. Chceli sme im vykompenzovať naším návrhom výpadok príjmov, ktorý je z hľadiska celkových nákladov na koronakrízu veľmi malý. Aj toto bolo zamietnuté," povedal Raši.

Podľa Krajniaka sa už vyplatila jedna miliarda eur prostredníctvom rezortu práce na pomoc na udržanie pracovných miest, ako aj na otvorenie nových pracovných príležitostí.

“ Škrtáme náklady na platy, tovary a služby v štátnej správe. To neznamená, že nejdeme vyhadzovať ľudí, ale na odmeny a benefity nebude toľko peňazí ako v minulých rokoch. „ Milan Krajniak, minister práce

"A jedna miliarda eur navyše bola daná do Sociálnej poisťovne na zvládnutie zvýšených výdavkov a jej oveľa nižších príjmov v tomto roku. To sú dve miliardy eur. A napriek tomu, že sme uprostred najhoršej krízy, podarilo sa nám prijať zákon o odškodnení žien ročníkov 1958 až 1963 (v oblasti starobných dôchodkov), čo bude stáť 430 miliónov eur, aby sme napravili krivdu, ktorú na nich bývalá vláda urobila," povedal minister práce.

"V štátnom rozpočte na budúci rok sú iba tri kapitoly, kde zvyšujeme výdavky. O viac ako 300 miliónov eur zvyšujeme sociálne veci, o viac ako 200 miliónov eur zdravotníctvo a o viac ako 170 miliónov eur školstvo. Škrtáme náklady na platy, tovary a služby v štátnej správe. To neznamená, že nejdeme vyhadzovať ľudí, ale na odmeny a benefity nebude toľko peňazí ako v minulých rokoch," spresnil Krajniak.

Podľa Rašiho obrala vláda zmenou zákona dôchodcov o časť možného 13. dôchodku schváleného pred parlamentnými voľbami.

"Tí, čo ste mali najnižšie dôchodky, dostanete miesto 460 eur 300 eur. Tí, čo máte dôchodky okolo 500 eur, dostanete asi o 263 eur menej, ako ste mali dostať (podľa návrhu predošlej vlády)," dodal Raši.