Slovensko sa pripravuje aj na brexit bez dohody

Ministerstvo hospodárstva nepredpokladá obmedzenie obchodných vzťahov.

24. okt 2020 o 12:43 TASR

BRATISLAVA. Slovensko sa priebežne pripravuje aj na možný brexit bez dohody. Ministerstvo hospodárstva zriadilo na svojom webovom sídle informačnú platformu pre podnikateľov, ktorá poskytuje aktuálne informácie týkajúce sa obchodu s tovarom a službami. Taktiež bola vytvorená e-mailová adresa (brexit@mhsr.sk), na ktorú záujemcovia môžu posielať konkrétne otázky.

V spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa uskutočnili semináre pre exportérov, uviedla hovorkyňa ministerstva hospodárstva Katarína Matejková.

Zmeny nastanú, s dohodou alebo bez nej

Rokovania medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o obchodnej dohode, ktorá by mala platiť od začiatku budúceho roka, sa vo štvrtok obnovili, no britský premiér Boris Johnson minulý týždeň vyhlásil, že nemá zmysel pokračovať v diskusiách o obchodnej dohode s EÚ a že je čas sa pripraviť na brexit bez dohody.

"Podľa súčasného stavu rokovaní sa nedá predvídať, či bude uzavretá dohoda o voľnom obchode, ktorá by odvrátila clá platné v rámci Svetovej obchodnej organizácie pre partnerov bez obchodných preferencií. Žiadna zo strán zatiaľ uzavretie preferenčnej dohody definitívne nevylúčila," pripomenula Matejková.

Zmeny v oblasti cezhraničného pohybu tovarov a služieb však nastanú bez ohľadu na to, či sa preferenčnú obchodnú dohodu podarí dosiahnuť.

Tieto zmeny sa budú týkať najmä colných formalít a postupov súvisiacich s prepúšťaním tovaru a poskytovaním služieb na územie EÚ.

Ministerstvo nepredpokladá obmedzenie vzťahov

Najväčší podiel na exporte Slovenska do Spojeného kráľovstva tvoria automobily, televízne prijímače, automobilové časti a súčiastky a strojárenské výrobky. Hlavné dosahy odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ bez dohody by sa teda týkali najmä automobilového a elektrotechnického priemyslu.

Pre tieto oblasti by odchod bez dohody znamenal zavedenie ciel, kontrol na hraniciach vrátane súvisiacich administratívnych a logistických prekážok, čo by do istej miery mohlo znamenať spomalenie tovarových tokov.

Ministerstvo hospodárstva vzhľadom na previazanosť ekonomík oboch štátov nepredpokladá ani v prípade tvrdého brexitu výraznejšie obmedzenie obchodných vzťahov.

"Považujeme však za potrebné zdôrazniť, že väčšina slovenských exportérov zrejme nevníma brexit ako najpálčivejší problém svojho podnikania. Dotknuté firmy sa na odchod Spojeného kráľovstva z EÚ pripravujú dlhodobejšie, a to často aj s pomocou vlastných zástupcov priamo v Spojenom kráľovstve," uviedla Matejková.

Zavedenie cla a zvýšenie administratívnej záťaže by síce pre slovenské firmy podľa ministerstva hospodárstva mohlo znamenať komplikácie, ale nie sú faktorom likvidačného charakteru. "Ani brexit bez dohody nebude znamenať koniec obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom," dodal rezort.