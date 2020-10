Komora žiada, aby firmy s viac ako 250 zamestnancami mohli svojich pracovníkov testovať samy

Podľa požiadaviek by mal štát takýmto firmám poskytnúť už kúpené testy.

24. okt 2020 o 11:37 SITA

BRATISLAVA. Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) žiada, aby firmy s viac ako 250 zamestnancami mohli svojich pracovníkov testovať samy, s tým, že takéto testovanie bude uznané za rovnocenné s testovaním, ktoré realizuje ministerstvo zdravotníctva. Podľa požiadaviek podnikateľských subjektov by mal štát týmto firmám poskytnúť testy už kúpené z peňazí daňových poplatníkov.

Súvisiaci článok Volkswagen zvažuje testovanie zamestnancov vo vlastnej réžii Čítajte

V tlačovej správe o tom informovala tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.

Ako SOPK vysvetľuje, takýmto spôsobom testovania vo firmách s viac ako 250 zamestnancami by sa nielen organizačne odľahčilo celoplošné testovanie, ale zároveň by sa znížila koncentrácia ľudí na jednom mieste počas celoplošného testovania, a tým aj riziko možnej nákazy.



Pilotné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje od piatku 23. do nedele 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Celoplošné testovanie na celom území Slovenska bude dva víkendy po sebe od 30. októbra do 1. novembra a následne od 6. až 8. novembra.