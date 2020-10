Vláda sa podľa obchodníkov zbavuje zodpovednosti za kompenzácie

Zväz obchodu SR vníma situáciu ako paradox.

23. okt 2020 o 16:23 TASR

BRATISLAVA. Zväz obchodu SR vníma ako paradox situáciu, keď vláda rozhodla o tom, že obchody budú otvorené, ale zároveň povedala, že zákazníci môžu chodiť iba do potravín, drogérií, lekární a trafík.

Tieto nepotravinárske obchody budú mať zbytočne otvorené a budú mať zbytočné náklady, uviedol v piatok Zväz obchodu v reakcii na vládou schválené opatrenia proti šíreniu pandémie ochorenia COVID-19.

"Poznamenávame, že síce uznesenie vlády SR ponechalo otvorené na príslušné obdobie všetky obchody, ale spotrebitelia môžu chodiť iba do obchodov s potravinami, do drogérií, do lekární a do trafík.

Ostatné obchody budú síce otvorené, ale zákazník tam vstúpiť nebude môcť," uviedol prezident zväzu Martin Katriak.

Zväz očakáva zvýšený počet zákazníkov najmä v obchodoch s potravinami. Podľa Katriaka môže vzniknúť problém aj z dôvodu vyhradených hodín pre seniorov, pretože v tomto čase seniori do obchodu už prakticky nechodia a obchody budú prázdne.

Nesúhlas s postupom vlády v piatok zverejnila aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov.

Vláda sa podľa iniciatívy najnovšími opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 zbavuje zodpovednosti za akékoľvek kompenzácie mimo existujúcich schém.