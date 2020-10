Aukciu na nové obnoviteľné zdroje energie otvorí štát ešte v tomto roku

Ministerstvo pre pandémiu zrušilo pôvodnú aukciu ešte v apríli.

22. okt 2020 o 17:22 TASR

BRATISLAVA. Aukciu na dodávky elektrickej energie z nových obnoviteľných zdrojov (OZE) spustí Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ešte v tomto roku.

Mala by kopírovať podmienky aukcie zrušenej na jar pre pandémiu ochorenia COVID-19, súťažiť by sa však malo o celkový inštalovaný výkon na minimálne 50 megawattov (MW).

Povedal to vo štvrtok na konferencii Energoforum štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

MH zrušilo pôvodnú aukciu ešte v apríli. Pandémia podľa rezortu znemožnila vytvorenie rovnakých šancí pre všetkých záujemcov, a aukciu preto chceli posunúť na obdobie po jej skončení sa.

Hoci pandémia stále trvá, MH plánuje aukciu otvoriť. Záujemcom však dá podľa Galeka dostatočný čas na prípravu a podanie ponúk.

Bývalé vedenie rezortu plánovalo, že podporí zariadenia s celkovým inštalovaným výkonom od 500 kilowattov (kW) do desiatich megawattov (MW), ak ide o zariadenie využívajúce obnoviteľné zdroje energie okrem slnečnej energie. V prípade zariadenia využívajúceho slnečnú energiu sa mala podpora vzťahovať na inštalovaný výkon od 100 kW do dvoch MW. Zvíťaziť mali tí dodávatelia, ktorí požadujú najnižší doplatok štátu oproti trhovej cene elektrickej energie.

Galek upozornil, že táto aukcia nie je v súvislosti s OZE jediná, o ktorej rezort uvažuje. Ďalším typom by mala byť technicky špecifická aukcia zameraná napríklad na vodné elektrárne, tretím druhom aukcií by mala byť súťaž, v ktorej štát pripraví lokalitu a príslušné povolenia a firmy tak budú súťažiť iba o dodávku technológií. Súťažiť by sa tiež mohli dodávky energie zo súčasných fotovoltických elektrární po skončení sa ich súčasného nároku na dotáciu.

V niektorých prípadoch by sa podľa Galeka mohol vysúťažený doplatok, ktorým by štát dotoval výrobcu oproti bežnej cene elektrickej energie, blížiť nule. Bude však treba rozhodnúť o niektorých poplatkoch, ktoré zvyšujú náklady výrobcom, ako je napríklad poplatok za pripojenie do regionálnej distribučnej sústavy (G-komponent).