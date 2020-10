Vyjednávači Únie majú obnoviť rokovania s Britániou o obchode

Informáciu agentúre Reuters potvrdili dva zdroje z Bruselu.

21. okt 2020 o 19:38 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRUSEL. Vyjednávači z Európskej únie by mali vo štvrtok (22. 10.) odcestovať do Londýna s cieľom obnoviť obchodné rokovania s Britániou.

Uviedli to v stredu dva zdroje z EÚ, na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.

Ak sa tak stane, obe strany sa opätovne pokúsia zachrániť obchod za miliardy dolárov ročne.

Súvisiaci článok Britskí obchodníci obviňujú vládu za nedostatočnú prípravu na brexit bez dohody Čítajte

Odchod Británie z EÚ bez obchodnej dohody by zasiahol všetky sektory hospodárstva na jednej aj druhej strane, od výrobcov cez dopravu, maloobchod až po agrosektor, a to v situácii, keď ekonomiku Británie aj krajín EÚ negatívne ovplyvňuje pandémia nového koronavírusu.

Podľa dvoch diplomatických zdrojov z EÚ by vyjednávači Európskej únie mali odcestovať do Londýna s cieľom obnoviť celkové rokovania o obchode už vo štvrtok 22. októbra, uviedla agentúra Reuters. Už skôr v priebehu dňa predseda Európskej rady Charles Michel v Európskom parlamente uviedol, že čas "sa rýchlo kráti". Ako dodal, EÚ je pripravená intenzívne rokovať o všetkých otázkach, je to však Británia, ktorá sa musí rozhodnúť, ako ďalej.

Podľa Michela práve rozhodnutie Londýna stanoví, aký bude prístup Británie na vnútorný trh Európskej únie. Ako v tejto veci povedal na pôde Európskeho parlamentu hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, "dohodu je ešte stále možné dosiahnuť".