Seniori cestujú aj napriek pandémii, vlaky zadarmo im možno dočasne stopnú

Na rozdiel od prvej vlny je vo vlakoch podľa ministra Doležala trikrát viac dôchodcov.

21. okt 2020 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby nevylučuje zavedenie reštrikčných opatrení vrátane možnosti dočasného zrušenia bezplatného cestovania v záujme zníženia počtu dôchodcov, ktorí aj napriek kritickej situácii vyvolanej pandémiou koronavírusu naďalej veľmi často využívajú na cestovanie vlaky.

Ako upozornil na stredajšej tlačovej besede šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal, počet dôchodcov, ktorí využívajú bezplatnú železničnú dopravu, je oproti prvej vlny pandémie veľmi vysoký.

"Železničná spoločnosť Slovensko podrobne monitoruje bezplatnú vlakovú dopravu, čiže pohyb študentov a dôchodcov. Musím so znepokojením konštatovať, že na rozdiel od prvej vlny pandémie koronavírusu máme trojnásobne viac dôchodcov vo vlakoch. Počas prvej vlny boli naši seniori asi ostražitejší," podotkol Doležal.

Zároveň vyzval dôchodcov, aby vlakmi v súčasnej dobe necestovali pokiaľ to vážne nie je nevyhnutné.



"Kým sme v marci a apríli, kedy vstúpili do platnosti prvé obmedzenia, mali vo vlakoch denne tri až šesťtisíc dôchodcov, tak teraz ich máme vo vlakoch denne 16-tisíc, niekdy dokonca viac ako 20-tisíc. Prosím dôchodcov, aby necestovali vo vlakoch, len ak by to bolo naozaj nevyhnutné, napríklad v prípade návštevy lekára či v rámci cestovania do práce," zdôraznil Doležal s tým, že je to v záujme samotných dôchodcov a ich zdravia.