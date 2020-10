Poslanci okolo Pellegriniho podporia podpismi odvolávanie Krajniaka

Pellegrini kritizuje zmeny pri trinástych dôchodkoch.

21. okt 2020 o 12:48 TASR

BRATISLAVA. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho sú pripravení podpísať návrh na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). Oznámili to v stredu po tom, ako parlament schválil úpravu pri 13. dôchodku.

Pellegrini zdôraznil, že schválením zmien bol 13. dôchodok zrušený a nahradený sociálnou dávkou. Argument, že na to nie sú peniaze, podľa neho neobstojí.

Podotkol, že práve seniori sú v aktuálnej situácii najpostihnuteľnejšou skupinou obyvateľstva. "Je to veľká hanba, mňa to veľmi mrzí a my budeme musieť, samozrejme, teraz s kolegami rozmýšľať, ako naložiť s takýmto ministrom, ktorý nakoniec si bude musieť dávať prívlastok nieže minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ale antisociálny minister," vyhlásil.

Poslanci okolo Pellegriniho tak teraz plánujú rokovať so zvyškom opozície o tom, aby predložili návrh na odvolanie Krajniaka.

"Pokiaľ dôjde k dohode v opozícii, čo by nemal byť problém, bude musieť pán Krajniak za celý ten antisociálny masaker čeliť návrhu na odvolanie," priblížil poslanec Erik Tomáš s tým, že podpisy jedenástich nezaradených poslancov sú pripravené.

Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky skonštatoval, že to, čo bolo v stredu v parlamente schválené, nepovažuje za 13. dôchodok, ale modifikovaný vianočný príspevok.

"Nebudeme plakať nad rozliatym mliekom a budeme ďalej, tak ako to od marca robíme, robiť všetko pre to, aby sme ochránili naše benefity, ktoré sme za tie posledné roky nejako nahromadili," dodal. Zároveň poznamenal, že to, ako sa k seniorom správa spoločnosť, je zrkadlom sociálneho štátu.

Lipiansky tiež poukázal na to, že súčasná situácia vzhľadom na pandémiu má za následok aj ovplyvnenie psychiky seniorov. Požiadal tiež členov koaličnej rady a predsedov poslaneckých klubov, aby jasne povedali svoju predstavu, ako vidia budúcnosť seniorov.

Pri 13. dôchodku, ktorý zaviedla ešte bývalá vláda, sa uskutočnia zmeny. Národná rada v stredu schválila vládny návrh zákona, po novom bude 13. dôchodok štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur. Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.