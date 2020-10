Schválili zmeny pri trinástom dôchodku, bude maximálne 300 eur

Oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov sa má od začiatku budúceho roka zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania. Rezort práce a sociálnych vecí pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) zrušenie výnimiek pri platení sociálnych odvodov, ktoré v minulom volebnom období presadil predseda SNS Andrej Danko, zdôvodňuje potrebou konsolidácie verejných financií.

Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na Slovensku. Obnoví sa aj zohľadňovanie len tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia pri posúdení nároku na minimálnu penziu. Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 percenta z priemernej mzdy. Napríklad za rok 2019 by išlo o hrubý mesačný zárobok najmenej 263 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu parlament posunul do druhého čítania. Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) tak opravuje nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré koncom minulého roka v parlamente presadili poslanci za SNS.