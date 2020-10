Odborári podali na Krajniaka podnet na Generálnu prokuratúru pre porušovanie zákonov

KOZ tiež vyzvali poslancov, aby neschválili novelu zákona o minimálnej mzde a zákona o trinástom dôchodku.

20. okt 2020 o 13:07 (aktualizované 20. okt 2020 o 13:20) SITA

BRATISLAVA. Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ) podali v utorok podnet na Generálnu prokuratúru SR na ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka pre porušovanie zákonov.

Na utorkovej tlačovej besede to povedal prezident KOZ Marián Magdoško. Šéf rezortu práce a sociálnych vecí podľa neho flagrantne porušuje zákony.

"Verím, že Generálna prokuratúra SR tento podnet spravodlivo preskúma," povedal. Ak by podľa neho rovnako ako minister práce konal zamestnanec, bol by prepustený z práce.



Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak podľa Magdoška porušil zákon, keď koncom augusta na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR separátne rokoval o novele zákona o minimálnej mzde len so zamestnávateľmi.

"Jemu zákon o minimálnej mzde nedáva právo, aby takto vstúpil do zákona, ako vstúpil, so svojím návrhom," povedal.

Krajniakovi tiež vyčíta to, že jeho návrh na zmeny v minimálnych mzdových nárokoch a zmeny v príplatkoch pre zamestnancov nebol súčasťou pripomienkového konania. "Porušil zákon o tvorbe právnych predpisov," povedal.



Najväčšie výhrady má však líder KOZ k prerokovávaniu návrhu zákona o štátnom rozpočte bez stanoviska Hospodárskej a sociálnej rady SR.

"Nepamätám si v histórii tripartity, aby sa stalo, že nebol na rokovanie tripartity predložený zákon o štátnom rozpočte," povedal. Podľa neho minister práce a sociálnych vecí takto koná úmyselne. "Pohár trpezlivosti z našej strany pretiekol," povedal odborársky predák.



Odborári tiež v utorok osobným listom vyzvali všetkých 150 poslancov Národnej rady SR, aby neschválili novelu zákona o minimálnej mzde a zákona o trinástom dôchodku.

Tieto zákony podľa odborárov výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a oslabujú postavenie práv zamestnancov. "Vyzývam poslancov, aby odmietli tieto zákony, ktoré rozvracajú demokratický princíp našej krajiny, aj charakter sociálneho štátu," dodal Magdoško.