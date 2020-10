Podnikateľov čakajú zmeny pri oznamovaní koncentrácií protimonopolnému úradu

Úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania nový návrh zákona.

20. okt 2020 o 12:57 SITA

BRATISLAVA. Protimonopolný úrad SR ako aj podnikateľov čakajú zmeny. Úrad totiž do medzirezortného pripomienkového konania predložil nový návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Ten bol vypracovaný najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie.

Ochrana hospodárskej súťaže

Pre jej rozsah ako aj pre viaceré novelizácie aktuálne platnej legislatívy, sa úrad rozhodoval pripraviť nový návrh zákona.

Ten komplexne upravuje celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku, oblasť zneužívania dominantného postavenia, dohôd obmedzujúcich súťaž, kontroly koncentrácií, postavenie a právomoci úradu, ako aj jeho organizáciu, ďalej ukladanie pokút, či medzinárodnú spoluprácu.

"Vzhľadom na to, že Slovenská republika má už vo veľkej miere zosúladenú právnu úpravu s právnou úpravou na úrovni Európskej únie, návrh neobsahuje „podstatné zmeny“," uvádza sa v materiáli.



Základným cieľom politiky hospodárskej súťaže je podľa úradu zabezpečiť, aby podnikatelia navzájom súťažili za rovnakých podmienok.

Komplexná úprava

Fungujúca hospodárska súťaž pritom podporuje podnikanie, rozširuje možnosti výberu pre spotrebiteľov a pomáha znižovať ceny a zvyšovať kvalitu výrobkov a služieb.

"Vo všeobecnosti teda komplexná úprava verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže obsiahnutá v predkladanom návrhu zákona vytvára právny rámec pre elimináciu škodlivých praktík, ktoré napríklad umelo udržiavajú ceny tovaru a služieb na vysokej úrovni a tiež prostredníctvom kontroly koncentrácií zabraňuje vytvoreniu stavu, keď by spojenie podnikateľov narušilo účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia," objasňuje úrad.



Zákon prináša zmeny v oblasti kontroly koncentrácií. Tie sa týkajú úpravy ustanovení o notifikačných kritériách, teda kritériách, pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu úradu. Návrh zákona zavádza nové, doplnkové notifikačné kritériá.

Žiadosť o stanovisko

Subjekty budú musieť po novom požiadať úrad o stanovisko v prípade, ak účastníci koncentrácie dosiahnu stanovený obrat v Slovenskej republike, a zároveň dosahujú ustanovený trhový podiel na relevantnom trhu zahŕňajúcom Slovenskú republiku.

Zároveň sa vypúšťa existujúce osobitné notifikačné kritérium, ktoré sa uplatňovalo v prípade vytvorenia spoločných podnikov.

To by malo podľa úradu eliminovať prípady, keď dochádzalo k formálnemu posúdeniu koncentrácie aj v prípadoch tzv. extrateritoriálnych spoločných podnikov, ktoré neboli aktívne na území Slovenskej republiky.



Novozavedená povinnosť sa pritom podnikateľov dotkne dvojfázovo, v prvej fáze sa predpokladá zaťaženie podnikateľov z administratívneho hľadiska, a to podaním žiadosti o vydanie stanoviska.

Z hľadiska finančného zaťaženia návrh zákona nezavádza v tejto fáze správny poplatok za podanie žiadosti.

"Finančné zaťaženie vo forme platby správneho poplatku prichádza do úvahy len v prípadoch, ak stanovisko úradu bude pozitívne, teda že danú koncentráciu je potrebné bližšie posúdiť," vysvetľuje úrad.

Ukladanie pokút

Pokiaľ ide o ukladanie pokút, právna úprava tejto oblasti je na Slovensku podľa neho už v súčasnosti harmonizovaná s európskym právom, a preto neprichádza k výraznejším zmenám.

Novinkou je napríklad zavedenie právneho inštitútu penále. Zákon taktiež dáva úradu právomoc rozhodnúť o tom, že niektorí účastníci konania budú za zaplatenie pokuty zodpovední spoločne a nerozdielne a zároveň upravuje postup ukladania pokuty združeniu podnikateľov za správny delikt, ktorý sa týka činnosti jeho členov.



Úrad by mal získať aj nové právomoci. Okrem iného bude môcť po novom odmietnuť podnety fyzických, ako aj právnických osôb, ktoré v predmetnom období nepredstavujú priority ochrany hospodárskej súťaže.

Cieľom je zabezpečiť účelnejšie použitie prostriedkov úradu, efektívnejšie predchádzanie protisúťažnému správaniu, ako aj zabezpečenie ukončenia takéhoto správania.

Jednou z podstatných zmien je aj definícia podnikateľa v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá nemá byť viazaná len na subjekt s právnou subjektivitou.