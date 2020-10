V sektore stavebníctva ubudlo za sedem mesiacov až päťtisíc živností

Pandémia výrazne zasiahla živnostníkov v stavebníctve a finančných službách.

20. okt 2020 o 12:05 SITA

BRATISLAVA. Pandémia výrazne zasiahla živnostníkov v stavebníctve a finančných službách.

Za prvých sedem mesiacov tohto roka zrušilo svoje živnostenské podnikanie celkovo 28 248 Slovákov, pričom v sektore stavebníctva ubudlo vyše 5-tisíc živností.

Ukončili podnikanie

Vo finančno-sprostredkovateľskej oblasti ukončilo podnikanie vyše 2-tisíc osôb. Vyplýva to z dát poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorá pravidelne analyzuje štatistiky o vzniknutých a zaniknutých živnostenských oprávneniach.

"Ich počet klesá už dlhé obdobie. Rekordný bol však minulý rok, keď svoje podnikanie ukončilo takmer 53-tisíc ľudí,“ informovala Petra Štěpánová, analytička Bisnode.



Na konci júla tohto roka bolo aktívnych 463 911 podnikateľov, ktorí pracujú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby.

Oproti minulému roku, keď bolo na slovenskom trhu evidovaných viac ako 462-tisíc živnostníkov, to predstavuje menší nárast. Avšak v porovnaní s rokmi predtým, keď sa počet živností šplhal k počtu 480-tisíc, je to značný pokles.

Sektory stavebníctva a kovovýroby

Najvyšší úbytok živnostenských oprávnení je vidieť v sektoroch stavebníctva a kovovýroby.

Len v kategórii Zemné práce ukončilo za prvých sedem mesiacov tohto roka podnikanie 2 966 fyzických osôb, teda desatina zo všetkých zrušených živností od januára 2020. V kategórii Ostatné stavebné kompletizačné práce ukončilo podnikateľské oprávnenie 2 088 osôb.



Činnosti poisťovacích agentov a maklérov ukončilo 2 027 osôb. Podnikanie zrušilo v kategórii Výroba ostatných kovových výrobkov 1 601 ľudí a v oblasti maloobchodu 1 079 osôb.

„V drvivej väčšine sledovaných oblastí je vidieť výrazný nárast ukončených podnikaní práve v letných mesiacoch, keď sa aj očakávali najväčšie dopady na pracujúcich a podnikateľov,“ dodáva Petra Štěpánová.



„Na jar tohto roka sme predpovedali, že v letných mesiacoch sa dôsledky pandémie budú odzrkadlovať markantnejšie, a to sa aj stalo. Len za obdobie mesiacov jún a júl zatvorilo živnosť 10-tisíc Slovákov. Nakoľko nie je aktuálne vidieť, že by sa situácia s pandémiou zlepšovala, očakávame, že do konca roka mesačné prírastky ešte porastú,“ hovorí Petra Štěpánová.



