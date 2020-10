Firma SK Hynix sa dohodla na kúpe divízie pamäťových čipov NAND od Intelu

Transakcia by mohla viesť k tomu, že firma sa stane druhým najväčším dodávateľom čipov NAND na svete.

20. okt 2020 o 10:10 SITA

NEW YORK. Americký výrobca čipov Intel sa dohodol s juhokórejskou spoločnosťou SK Hynix na tom, že jej za 9 miliárd dolárov predá väčšiu časť svojho podnikania v oblasti produkcie súčiastok počítačovej pamäte.

Intel uviedol, že si ponechá výrobu modernejších pamäťových produktov, ktoré sa podľa analytikov vyrábajú väčšinou v USA.



Podľa plánu, ktorý v utorok potvrdili obe firmy, SK Hynix od Intelu získa výrobu pamäťových čipov NAND vrátane výrobných závodov v meste Dalian na severovýchode Číny.

Firmy očakávajú, že vládne súhlasy s transakciou dostanú do konca roka 2021. Ak sa transakcia zrealizuje, mohla by viesť k tomu, že SK Hynix sa stane druhým najväčším dodávateľom čipov NAND na svete po juhokórejskej spoločnosti Samsung Electronics.



Intel uviedol, že výťažok z predaja plánuje investovať do technológií súvisiacich s umelou inteligenciou a mobilnými telekomunikačnými sieťami piatej generácie.

"Táto transakcia nám umožní ešte viac si stanoviť priority našich investícií," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Intelu Bob Swan.