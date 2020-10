Hlivák žiada v novele o obstarávaní právo na kontrolu všetkých tendrov

Úrad pre verejné obstarávanie navrhol zriadenie inštitútu špekulatívnych námietok.

19. okt 2020 o 14:04 TASR

BRATISLAVA. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil v pondelok vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa podľa návrhu mal napríklad inštitút špekulatívnych námietok.

Bez tendra do 20-tisíc a právo na kontrolu

Novelu priblížil v pondelok na tlačovej konferencii predseda ÚVO Miroslav Hlivák s tým, že ju konzultoval s viacerými odborníkmi a tiež s Európskou komisiou.

“ Zachovávame právo sťažovať sa, no zároveň bránime v umelom naťahovaní súťaže, zavádzame inštitút špekulatívnych námietok „ Miroslav Hlivák, predseda ÚVO

"Návrh ÚVO počíta, že bez zákonných pravidiel sa bude obstarávať do 20 000 eur, námietky naďalej zostávajú v kompetencii ÚVO, urýchľujeme proces tak, aby sme zachovali práva podnikateľov sťažovať sa, zachovávame kontrolu všetkých súťaží na Slovensku," skonštatoval Hlivák.

Stavby do milióna bez námietok

Zároveň návrh úradu podľa neho zachováva právo, aby sa na ÚVO mohli obrátiť všetci občania, novinári a tretí sektor a zrýchľujú sa súťaže na stavebné práce rušením možnosti ich námietkovania do sumy 1 milión eur.

Návrh predstavený podpredsedom vlády pre legislatívu Štefanom Holým (Sme rodina) podľa Hliváka berie právo podať podnet na ÚVO občanom, novinárom, tretiemu sektoru a zužuje právomoc úradu.

"Bez zákonných pravidiel sa majú rozdávať verejné peniaze do výšky 5,3 milióna eur," dodal Hlivák v reakcii na Holého návrh.

ÚVO predloží svoj návrh vláde aj úradu podpredsedu vlády pre legislatívu.

Konzultácia s EÚ

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda, ktorý na návrhu ÚVO spolupracoval, v tejto súvislosti poznamenal, že je veľmi dôležité, aby takáto novela bola odkomunikovaná s Európskou úniou (EÚ), aby jednotlivé nastavenia korešpondovali s limitmi nastavenými Úniou.

Ak by tam bol totiž nejaký rozpor, hrozili by podľa neho korekcie, najmä z pohľadu eurofondov.

Vyššie limity pre štátnych obstarávateľov

Pre rýchlejšie nakupovanie sa podľa návrhu ÚVO majú zvýšiť limity z 5 000 na 20 000 eur pri obstarávaniach bez zákona.

Zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou zahŕňa, že v prípade tovarov a služieb pre štátnych obstarávateľov sa má ísť zo 70 000 eur na 100 000 eur, pre samosprávu sa majú limity zvýšiť zo 70 000 eur na 180 000 eur. V prípade stavebných prác sa majú zvýšiť zo 180 000 eur na 300 000 eur.

Hlivák však podotkol, že sa zachováva povinnosť zverejňovania zákaziek nad 70 000 eur a nad 180 000 eur a od týchto limitov sa má ponechať povinnosť komunikovať elektronicky vrátane predkladania ponúk.

Odstrániť zdržiavanie

Námietky by zároveň viac nemali byť viac "brzdou" súťaží. Pri zákazkách pod európskymi limitmi by obstarávateľov nemali brzdiť pri uzatváraní zmluvy.

"Zachovávame právo sťažovať sa, no zároveň bránime v umelom naťahovaní súťaže, zavádzame inštitút špekulatívnych námietok," načrtol Hlivák.

Súčasne sa majú sprísniť postihy pre zneužívanie uvoľnených pravidiel. Z pohľadu nekalých praktík úrad podporuje blacklist a tiež vylúčenie nepoctivých uchádzačov z verejného obstarávania.

Prísnejšie postihy za manipuláciu tendrov

Vytvoriť sa tiež majú nové skutkové podstaty trestného činu machinácie vo verejnom obstarávaní.

Mala by sa zároveň posilniť súčinnosť ÚVO s kontrolnými orgánmi aj s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Rozšíriť by sa mala aj pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu. Zaviesť sa má súčasne postih pre účasť majetkovo a personálne prepojených osôb.

Novela zahŕňa aj profesionalizáciu a opatrenia pre zvýšenie kvality vo verejnom obstarávaní.

"Umožňujeme vláde, aby si pre strategické nákupy zriadila vlastnú centrálu obstarávaniu organizáciu a zriaďujeme inštitút odborných garantov," spresnil Hlivák.

Lepšia informovanosť o priebehu obstarávania

Návrh obsahuje tiež zákaz uzavretia zmluvy s podnikom verejného funkcionára. Mala by sa tiež posilniť nezávislosť ÚVO.

Zvýšiť sa má aj kvalita informácií v priebehu verejného obstarávania. Predseda úradu by mal raz ročne prísť do pléna Národnej rady (NR) SR a predstaviť odpočet činnosti ÚVO.

Ľahšie odvolávanie za etické prehrešky

Do Rady ÚVO sa má súčasne priniesť viac odbornosti, členmi by mohli byť aj zahraničí občania.

Zrušiť by sa malo aj "betónovanie" kandidátov vo vysokých funkciách, napríklad by mohlo prísť k odvolaniu z funkcie za závažné porušenie etických štandardov. Zaviesť sa má do zákona aj otvorená komunikácia pre posilnenie verejnej kontroly.

Na tvorbe návrhu sa podieľali aj dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda a rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská.

V časti profesionalizácie úrad spolupracoval s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

ÚVO novelu konzultoval aj s Európskou komisiou, spolupracoval tiež s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), rokoval aj so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Združením samosprávnych krajov SK8 a Úniou miest Slovenska (ÚMS).