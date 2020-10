Štátnu podporu využila iba štvrtina stavebných spoločností

Takmer polovica opýtaných firiem využívala v rámci štátnej pomoci počas kurzarbeit.

19. okt 2020 o 9:49 SITA

BRATISLAVA. Podporu zo strany štátu využilo iba 25 percent stavebných spoločností. Najviac firiem využívalo tzv. kurzarbeit, a to 48 percent.

Vyplýva to z polročnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, o ktorej informoval Michal Vacek, riaditeľ spoločnosti.

Tržby neklesli dostatočne

Podľa 34 percent stavebných spoločností by najviac naštartovali stavebníctvo po koronakríze vyššie investície zo strany štátu do verejnej výstavby.

Tri štvrtiny opýtaných spoločností nevyužili finančnú podporu v čase koronakrízy zo strany štátu. Väčšina firiem neuplatnila pomoc preto, lebo im neklesli tržby a tak žiadne z opatrení vlády nebolo pre nich uplatniteľné.

Takmer polovica spoločností využila pomoc v podobe príspevku na mzdy zamestnancov - tzv. kurzarbeit (48 percent). Menšia časť využila program SIH antikorona (15 percent).

Viac ako desatina opýtaných využila preklenovacie úvery alebo príspevok pre SZČO (oboje zhodne 11 percent).

Ďalších 15 percent opýtaných využilo iné zvýhodnenie, medzi ktoré patrí podpora štátu pri znížení zisku.

Spoločnosti hodnotia administratívny proces podania žiadosti o podporu a jeho náročnosť 4 bodmi z 10 možných, čiže ako pomerne jednoduchý a jasný.

Štátne investície

Podľa 34 percent opýtaných stavebných firiem by stavebníctvu pomohli najmä vyššie investície štátu do výstavby. Celkovo 25 percent spoločností by privítalo prísľub väčšieho objemu verejných zákaziek.

Len 10 percent si myslí, že by stavebníctvo podporilo dokončenie stavebného zákona, alebo podpora technického vzdelávania (8 percent). Takmer štvrtina je názoru, že stavebníctvu pomôže iný krok zo strany vlády (23 percent).

Ide napríklad o zníženie korupcie, zastavenie obmedzení v spojitosti s koronavírusom, novela zákona o verejných zákazkách, alebo zníženie daní a odvodov.



