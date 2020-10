Fico návrh kritizuje, Remišová hovorí o rozpočte pre ľudí

Predseda Smeru tvrdí, že vláda na ľuďoch iba šetrí.

18. okt 2020 o 13:29 TASR

BRATISLAVA. Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) deklaruje, že budúcoročný rozpočet verejnej správy, ktorý v stredu (14.10.) odobrila vláda a posunula ho do parlamentu, je rozpočtom pre ľudí.

Vládny kabinet Igora Matoviča (OĽANO) v ňom priznal všetky výdavky, ktoré bude mať. Expremiér Robert Fico (Smer) však oponuje, že táto vláda na ľuďoch iba šetrí - nezvýšila minimálnu mzdu na takú úroveň, akú mala dosiahnuť na základe výpočtu "automatu", namiesto 13. dôchodkov vyplatí dôchodcom "almužnu" a zmrazila platy vo verejnej správe.

Názory si vymenili v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

Fico takisto vyčíta vládnym predstaviteľom, prečo návrh rozpočtu nepredostreli na verejnú diskusiu. Takisto je podľa jeho slov vážnym porušením zákona, že si k nemu nevypýtali stanovisko Hospodárskej a sociálnej rady.

Ako mu však oponovala ministerka Remišová, exminister financií Ladislav Kamenický (Smer) predkladal minuloročný návrh rozpočtu päť minút pred zasadnutím vlády a obsahoval nekryté výdavky, ktoré boli "poskrývané", aby rozpočet vyzeral lepšie.

Fico uviedol, že mu nie je jasné, ako môže tá istá vláda v dokumente Moderné a úspešné Slovensko tvrdiť, že v roku 2024 by Slovensko mohlo mať vyrovnaný rozpočet a zároveň v návrhu rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky uviesť, že ak by Slovensko chcelo dosiahnuť v roku 2024 vyrovnaný rozpočet, rok predtým by muselo urobiť konsolidačné opatrenia vo výške šiestich miliárd eur.

"Čo je nemožné. Veď vy neviete, čo robí pravá a čo ľavá ruka," poznamenal Fico s upresnením, že oba dokumenty vznikali v tom istom čase.

Remišová na túto konkrétnu kritiku nezareagovala. "Neviem, čo hovorí pán Fico, pretože on si ani nevie prečítať rozpočet, ktorý visí na stránke Úradu vlády," doplnila na margo poslancovej výčitky, že rozpočet nebol nikde dostupný.

Na ďalšiu kritiku expremiéra, že vláda nemá plán, ako minúť peniaze z Fondu obnovy, však vymenovala, že Slovensko má minúť 20 % z týchto peňazí na digitálnu transformáciu, 40 % na zelenú transformáciu a zvyšok na reformy, ktoré Slovensko potrebuje.