V tieni TikToku potichu expandujú ďalšie čínske aplikácie

Americký prezident Donald Trump sa snaží zablokovať čínsku aplikáciu TikTok v USA.

17. okt 2020 o 20:02 TASR

PEKING. Americký prezident Donald Trump sa snaží zablokovať čínsku aplikáciu TikTok v USA. V jej tieni však potichu expandujú ďalšie, napríklad Shein, jedna z najväčších nákupných aplikácií v USA, ktorá má pôvod v Číne.

Ďalšia čínska aplikácia SHAREit bola síce v Indii zakázaná, ale inde vo svete je veľmi populárna. Aplikácia Likee už šliape na päty TikToku, no zúfalo sa snaží vyhnúť podobnému osudu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Trhy začínajú byť nepriateľské

Čínski tvorcovia aplikácií musia svižne reagovať na vývoj vo svete, kde sa kľúčové trhy začínajú stavať nepriateľsky voči technológiám z tejto ázijskej krajiny.

Mnohým sa zatiaľ darí uniknúť "radarom" na územiach, kde zúri vojna o súkromie, bezpečnosť a geopolitický vplyv. Prípadne presúvajú adresu sídla mimo Čínu, aby získali milióny stiahnutí na celom svete.

Odborníci tvrdia, že by to mohlo signalizovať nezastaviteľný nárast čínskej technológie, napriek tomu, že označenie "Made in China" vyvoláva obavy o súkromie, bezpečnosť a diplomatické spory.

Platformy s čínskymi vlastníkmi vďaka rýchlej reakcii na zákaznícku základňu a agresívnemu marketingu na sociálnych sieťach si zatiaľ získavajú fanúšikov na nečakaných miestach.

Shein, on-line predajca tzv. rýchlej módy, stavil v USA na légiu influencerov a celebrít, vrátane speváčok Rity Ory a Katy Perryovej, aby postúpi vyššie v rebríčku najsťahovanejších aplikácií.

Jeho mohutná reklamná kampaň na cenovo dostupné tričká, šaty a doplnky navrhnuté pod záštitou Perryovej sa zhodovala s vydaním jej albumu v tomto roku.

Aj vďaka tomu sa Shein podľa americkej prieskumnej agentúry Sensor Tower prebojoval medzi päť najväčších bezplatných nákupných aplikácií v ponuke obchodu Apple v USA, Austrálii a Francúzsku.

Mnohí z jeho globálnych užívateľov pritom vôbec nevedia, že majú dočinenia s čínskou spoločnosťou, uviedol hongkonský maloobchodný analytik Philip Wiggenraad.

Vo februárovom príspevku na čínskej sociálnej sieti WeChat zameranom na nábor dodávateľov aplikácia Shein uviedla, že svoje operácie rozšírila do viac ako 200 krajín sveta.

Dokonca aj TikTok, ktorý zápasí s problémami v USA, zaregistroval tento rok na celom svete približne 800 miliónov stiahnutí, a to napriek tomu, že je v Indii na "čiernej listine" v dôsledku sporu o hranice. Tamojšia vláda tento rok zakázala viac ako 200 čínskych aplikácií.

Ďalšia čínska aplikácia SHAREit na zdieľanie súborov, ktorú India v júni tiež zakázala, sa rýchlo presunula na nové trhy.

A najnovšie tvrdí, že v Južnej Afrike má už 20 miliónov aktívnych užívateľov. Zameriava sa tiež na Indonéziu, ktorá má štvrtú najväčšiu populáciu na svete.

Hľadajú spojenectvá

Aj iné aplikácie si vytvorili základňu mimo Číny. Niektoré sa snažia o spojenie s firmami zo Západu, aby sa vyhli potenciálnemu bojkotu podozrievavých vlád.

"Máme servery na rôznych miestach po celom svete vrátane USA, Singapuru a Indie," uviedol hovorca spoločnosti Bigo, vlastníka aplikácie pre krátke videá Likee. "Nemáme však žiadne servery v tzv. pevninskej Číne alebo Hongkongu," dodal.

Spoločnosť Bigo bola založená a má centrálu v Singapure, neskôr ju kúpila čínska firma JOYY, ktorá je kótovaná na burze Nasdaq v New Yorku.

Čínski vývojári však musia z dlhodobého hľadiska urobiť oveľa viac, aby presvedčili vlády a spotrebiteľov vo svete, že sa nemusia obávať o súkromie a kybernetickú bezpečnosť vzhľadom na potenciálny vplyv Pekingu na čínske firmy.

To ich pravdepodobne prinúti prijímať nové "obchodné a lokalizačné stratégie", ako je napríklad umiestnenie sídla spoločnosti, technologického vývoja alebo spracovania dát na "bezpečnejších" územiach uviedla Séverine Arséneová, ktorá pôsobí na univerzite v Hongkongu,.

"To si však vyžaduje prispôsobenie celej technologickej architektúry danej služby," dodala.

Alex Capri, výskumný pracovník nadácie Hinrich, sa domnieva, že pre čínske firmy bude čoraz ťažšie obstáť v boji s konkurenciou mimo domáceho autoritárskeho digitálneho prostredia.

V Číne sú totiž aplikácie zo západu často zakázané. Okrem toho, možné "odstrihnutie" Číny od globálneho technologického dodávateľského reťazca by mohlo mať neželané dôsledky a prinútiť čínske spoločnosti, aby si vybudovali vlastné kapacity za nemalé peniaze.