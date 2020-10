Rezort zdravotníctva chce odstrániť rozdiely v doplatkoch za účinnú látku

Pravidlá spôsobujú pacientom s rovnakou diagnózou rozdielne doplatky.

16. okt 2020 o 18:30 SITA

BRATISLAVA. Dlhodobým cieľom ministerstva je zabezpečiť pacientom kvalitnú liečbu bez neúmerne vysokých doplatkov.

Potvrdzuje to aj novelizácia vyhlášky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva predložená do medzirezortného pripomienkového konania, ktorá nastavuje pravidlá tak, aby mal pacient pri každej diagnóze liek bez doplatku alebo so sociálne únosným doplatkom.

Predpokladaný termín schválenia vyhlášky je november 2020. Informovala o tom prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Odstránia sa rozdiely v doplatkoch za účinnú látku

Ako príklad ministerstvo uvádza, že pravidlá vo vyhláške dnes spôsobujú pacientom s rovnakou diagnózou, že za rovnaký liek, ale s inou silou účinnej látky, doplácajú rozdielne doplatky.

To v praxi napríklad znamená, že pacient užívajúci liek so silou 10mg nedopláca nič, ale pacient užívajúci 20mg, dopláca napríklad 20 eur.

Po novom sa odstránia rozdiely, ktoré vznikli zavedením pravidiel do praxe ministrami zdravotníctva v predchádzajúcom volebnom období a na nezmyselnosť ktorých upozorňovali aj viacerí odborníci, medzi nimi napríklad aj Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií.

Skupiny s navzájom zameniteľnými liekmi

Ministerstvo zdravotníctva si veľmi dobre uvedomuje negatívne následky súčasnej podoby vyhlášky a preto prináša zmenu.

„Cieľom ministerstva je opraviť nezmyselnosť a nespravodlivosť aktuálnych pravidiel tým, že upravujeme skupiny rovnako hradených liekov tak, aby tieto obsahovali navzájom zameniteľné lieky. Teda, aby pacient mohol byť v prípade potreby prestavený na liek s najnižším doplatkom v danej skupine bez negatívneho vplyvu na jeho zdravotný stav,“ informovala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.