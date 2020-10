Boj proti vyhadzovaniu potravín prináša ovocie

Aj malá pomoc môže mať podľa Tesco veľký význam. Jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v Cene verejnosti.

20. okt 2020 o 0:00 Radka Minarechová

Cena verejnosti Via Bona Slovakia: Komu dáte hlas? Kliknutím na vybrané meno v ankete uvedenej na začiatku článku odovzdáte hlas svojmu favoritovi. Predstavenie všetkých nominovaných finalistov nájdete tu.

​Pandémia koronavírusu v mnohých prípadoch ukázala, ako ľudia na Slovensku vedia pomôcť tým, ktorí sa ocitli v núdzi. Jednou z oblastí je aj darovanie potravín.

„Pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom darovania potravín je dôležitá za každých okolností,“ hovorí Veronika Bush, riaditeľka oddelenia komunikácie v spoločnosti Tesco. Táto aktivita ešte viac nabrala na sile pod vplyvom pandémie koronavírusu. „Preto aj v tejto mimoriadnej situácii zabezpečujeme pravidelné darovanie potravín všetkým partnerom z charít.“

Prvotným cieľom iniciatívy, ktorá prebieha v spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska, bolo zníženie množstva odpadu vyprodukovaného na Slovensku. Podľa údajov spoločnosti sa totiž v rokoch 2018 a 2019 vyhodilo asi 4 700 ton potravín, predovšetkým ovocia a zeleniny.

Tesco sa v roku 2019 stalo prvým maloobchodným predajcom v strednej Európe, ktorý do darovania zapojil všetkých 150 predajní.

Aktivita je zároveň jedným z cieľov tzv. Plánu malých pomocí, ktorý sa zameriava na riešenie environmentálnych a sociálnych výziev. Tesco sa tak snaží pomôcť komunite, svojmu okoliu či životnému prostrediu, pretože aj malá pomoc má podľa neho veľký význam.

Potravinový odpad klesol o polovicu

Plán malých pomocí sa stal neoddeliteľnou súčasťou biznis plánu celej skupiny. Vznikol vypočutím všetkých zainteresovaných strán, vďaka čomu sa identifikovali oblasti, ktoré vie spoločnosť najviac ovplyvniť a dosiahnuť viditeľný rozdiel.

„Ukazuje, ako v Tescu pomáhame zákazníkom robiť zdravšie rozhodnutia,“ hovorí Bush.

Jedným z konkrétnych výsledkov ich snaženia je zníženie potravinového odpadu až o 52 percent v priebehu dvoch rokov.

K minimalizovaniu odpadu by podľa Bush radi motivovali aj ostatných naprieč celým dodávateľským reťazcom, teda „od farmy až po tanier“.

Tesco navyše od roku 2013 organizuje potravinovú zbierku, ktorá sa medzičasom rozrástla na najväčšiu zbierku potravín a drogérie na Slovensku. Len v roku 2019 darovali ich zákazníci viac než 171 ton trvanlivých potravín a drogérie v celkovej hodnote 260-tisíc eur. Pomoc ide viac ako 5-tisíc ľuďom v núdzi.

„Pri potravinovej zbierke Tesca ide o vyvrcholenie našej celoročnej práce zameranej na darovanie potravín,“ hovorí Bush.

Pomoc kolegom

Potraviny nie sú jedinou oblasťou, kde Tesco robí zmeny k lepšiemu. Po tom, ako zamestnankyňa obchodného reťazca z Prievidze v roku 2013 po úraze upadla do bdelej kómy, rozhodli sa jej kolegovia vyzbierať peniaze a prispieť tak na jej liečbu.

Ich aktivita spustila finančnú zbierku Tesco Anjel na pomoc zamestnancom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.

„Až štvrtina našich kolegov prispieva pravidelnými mesačnými zrážkami zo mzdy alebo jednorazovými príspevkami,“ hovorí Bush. Tesco neskôr vyzbieranú sumu znásobí a prerozdelí žiadateľom, ktorých predtým posúdi komisia Tesco Anjela.

„Každý prípad sa hodnotí individuálne podľa presne stanovených, transparentných pravidiel,“ dodáva Bush. Minulý rok takto podporili 121 zamestnancov. Program sa ujal natoľko, že sa v roku 2018 rozšíril aj do Maďarska, Poľska a Českej republiky.

Environmentálne problémy sú témou

Tesco zároveň podporuje rôzne aktivity, aby svojich zákazníkov upozornilo na globálne environmentálne problémy.

Pri príležitosti minuloročného Svetového dňa včiel napríklad v jednej zo svojich predajní vyprázdnili regály, aby poukázali na výrazné zníženie počtu opeľovačov vo svete aj na Slovensku.

Iniciatívu, ktorá vznikla v spolupráci s ministerstvom životného prostredia, podľa Bush ocenili odborníci, verejnosť aj médiá.

„Veríme, že na zásadné výzvy treba poukazovať. Nám sa podarilo upozorniť na dôležité posolstvo: ak by z našej prírody zmizli opeľovače, neexistovalo by ovocie, zelenina, mnohé koreniny, oleje, výrobky s cukrom, kvalitné mäso, oblečenie z bavlny. Mnohé produkty zo sortimentu drogérie by museli zmeniť svoje zloženie,“ vysvetľuje Bush.

Tento rok plánujú v rámci Nadácie Tesco podporiť záchranu včiel na Slovensku.