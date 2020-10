Koľko si vypýtať na pohovore? Pracovný portál vie poradiť

Profesia verí, že aj malá firma môže meniť spoločnosť. Jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

20. okt 2020 o 0:00 Jana Hambálková

​Viac ako dve desiatky rokov je Profesia známa predovšetkým ako portál s pracovnými ponukami. Do popredia sa však firma snaží dostať aj menej atraktívne témy.

„Chceli by sme spopularizovať zamestnávanie zdravotne znevýhodnených, efektívne vzdelávanie v slovenskom školstve aj boj proti korupcii,“ uviedla Ivana Molnárová výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia. Chceme ukázať, že aj malá firma má veľké možnosti meniť spoločenské povedomie.

Začať od seba

Firma zamestnáva rovnaký počet mužov a žien. Nevyhýba sa ani ľudom, ktorí patria k národnostnej menšine, matkám s malými deťmi, ani ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Zároveň sa však nesnaží o „pozitívnu diskrimináciu“. Človeka na miesto v radoch zamestnancov Profesie vyberajú podľa odbornosti, skúseností aj pracovných výkonov. Podpora a akceptovanie inakosti je tak v spoločnosti prirodzené.

„Každá firma a rovnako každý jednotlivec môže zmeniť svet. Treba však začať od seba. Treba sa začať správať zodpovedne k zamestnancom, k dodávateľom, ku klientom a všetkým ďalším. Vtedy budeme vytvárať biznis, ktorý je udržateľný v každom smere,“ priblížila víziu firmy Ivana Molnárová.

Benefity pre zamestnancov

O zamestnancov sa snaží Profesia postarať v šiestich základných oblastiach. Pohodu a zdravie zabezpečuje cez nápoje a ovocie, masáže, kozmetiku či fit tréningy vo firme. Rovnováhu medzi pracovným a osobným životom pomáha zamestnancom udržať napríklad flexibilný pracovný čas, možnosť práce z domu či dva dni dovolenky navyše. Zamestnanci majú tiež možnosť využiť žehlenie vo firme cez program Výpomoc so srdcom, ktorý dáva prácu práve zdravotne znevýhodneným ľuďom.

V rámci vzdelávania a rozvoja firma ponúka jazykové kurzy aj externé vzdelávanie, na ktoré môže zamestnanec na rok získať príspevok vo výške 500 eur. Medzi finančné benefity Profesie patrí hradenie stravných lístkov v plnej výške, 13. plat či sto eur pri svadbe a narodení dieťaťa.

Zamestnanci môžu využívať mobily a služobné autá aj na súkromné účely, po príchode do práce na bicykli či kolobežke sa môžu v práci osprchovať. Profesia organizuje pravidelné spoločné raňajky, vianočné posedenie, Mikuláša pre deti a zamestnanci môžu využiť Multisport alebo Golem kartu.

Dobrovoľníctvo aj ekológia

Dobrovoľnícke aktivity firma podporuje a jej zamestnanci ročne „odpracujú“ v pracovnom čase aj mimo neho takmer 300 dobrovoľníckych hodín. Vlani napríklad pre rodiny v sociálnej núdzi zamestnanci pripravili vianočné darčeky a zbierku kníh. Môžu tiež darovať oblečenie vopred vybraným organizáciám.

„O ochrane životného prostredia sa vo firme nielen veľa rozprávame, ale stále hľadáme konkrétne zlepšenia. Veríme, že aj drobné zmeny sú dôležité,“ uviedla Ivana Molnárová. Profesia podporuje ekologickú dopravu stojiskami na bicykle a kolobežky a tiež spomínanými sprchami, ktoré pribudli v nových priestoroch na toaletách.

Vo firme sa nepoužívajú plastové fľaše, v zasadačkách sú džbány s vodou. Zamestnanci si spontánne medzi sebou organizujú interné swapy oblečenia a nepotrebných vecí - tzv. firemný bazoš. V každej kancelárii sú samostatné koše na plasty, papier aj všeobecný odpad. Profesia sa tiež snaží znižovať nákup kancelárskych pomôcok a dodávateľov aj zákazníkov motivuje k online faktúram.

Ako sa všetko začalo

Zodpovednou firmou je Profesia od svojich začiatkov v roku 1997. Jej tvorca Dalibor Jakuš je totiž otcom štyroch detí vrátane syna s Downovým syndrómom. „Zamestnancom od začiatku vštepoval úctu a rešpekt aj k ľuďom s inakosťami. Veril, že aj takí sa môžu uplatniť na trhu práce,“ prízvukuje Anna Podlesná, ktorá má v Profesii na starosti spoločenskú zodpovednosť. Preto bol pracovný portál profesia.sk programovaný tak, aby bol prístupný napríklad aj ľuďom so zrakovým obmedzením. Pomôckou pre nepočujúcich boli videá v posunkovom jazyku. Aktuálne si približne štvrtina uchádzačov so zdravotným znevýhodnením nájde prácu cez profesia.sk a firma by chcela toto číslo každý rok zvyšovať.

Keď v roku 2011 otec Profesie hľadal asistenta do školy pre syna s Downovým syndrómom, zistil, že zverejňovanie pracovných ponúk v školstve je netransparentné a kvalitní uchádzači majú problém získať informácie o otvorených výberových konaniach. Vznikol portál edujobs.sk, ktorý školám a školským zariadeniam umožňuje bezplatne inzerovať akékoľvek voľné pracovné pozície. Tie sú automaticky zverejňované aj na stránke ministerstva školstva.

Podobne vznikol aj portál dielne.sk, ktorý prináša ponuky chránených dielní. Zadarmo združuje chránené pracoviská a spája ich s firmami, ktorým vzniká zákonná povinnosť zamestnať určitý počet občanov so zdravotným postihnutím. Tento rok by chcela Profesia zmapovať potrebu rozšírenia portálu o sociálne podniky.

Pomoc ľuďom, ktorí nevedia o platoch

Okrem najznámejšieho pracovného portálu na Slovensku patrí pod krídla Profesie aj mzdový portál Platy.sk. Cez neho si môžu zamestnanci aj uchádzači o miesto porovnať aktuálny plat alebo platové očakávania s priemernými mzdami na konkrétnych pozíciách.

Užitočné mzdové informácie pomáhajú ľuďom už viac ako desať rokov. Údaje môžu priniesť Slovákom väčšiu istotu pri pracovných pohovoroch alebo v prípadoch, keď sú zamestnanci nespokojní s platom a chcú o tom informovať svojho manažéra.

Z online sveta medzi ľudí

Pred desiatimi rokmi sa firma rozhodla z online sveta presunúť aj medzi ľudí. Vznikli Profesia days, ktoré sa pravidelne konajú v Bratislave, Košiciach, Žiline a v Prahe aj v Brne. Ľudia sa tu môžu stretnúť s potenciálnymi zamestnávateľmi. Môžu získať radu, ako si hľadať prácu, ako sa správať na pracovnom pohovore či ako si porovnať plat.

„Súčasťou Profesia days sú služby pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, v rámci ktorého poskytujeme kariérne poradenstvo, pomoc s tvorbou životopisu, nácvik rozhovoru s personalistom či adresné vyhľadanie pracovných ponúk medzi vystavovateľmi,“ doplnila Anna Podlesná.

Od roku 2012 spoločnosť organizuje anketu Najatraktívnejší zamestnávateľ, ktorej cieľom je nájsť firmy, pre ktoré by chceli uchádzači pracovať. Týmto Profesia motivuje aj ostatných slovenských zamestnávateľov, aby sa zlepšovali. Uchádzači môžu hlasovať o najatraktívnejšiu firmu v rôznych kategóriách.

Plány, ako byť ešte lepší

Aké má plány Profesia do budúcnosti? „Chceme pomôcť zaviesť na Slovensku asistenciu pracovného začlenenia. Vidíme to ako dôležitú súčasť zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením na otvorenom trhu práce,“ približuje výkonná riaditeľka. V školstve chce spoločnosť pomôcť zlepšiť prípravu riaditeľov základných a stredných škôl na výkon funkcie. Akadémia pre riaditeľov môže byť inšpiráciou pre inštitúcie, ktoré sa venujú funkčnému a inovačnému vzdelávaniu riaditeľov. A čo vidí firma ako výzvu smerom do vnútra, je urobiť Profesia days „zero waste“ podujatím.

Prečo je práve tento pracovný portál zodpovednou firmou? „Dôležité sú pre nás férovosť, úcta a rešpekt k našim zamestnancom, klientom, dodávateľom, ale aj ľuďom, ktorí si hľadajú prácu. Uvedomujeme si, že každá jedna skupina je dôležitá a niekto nie je menej alebo viac,“ uzatvorila výkonná riaditeľka Ivana Molnárová.