Obce vedia zistiť, kto netriedi odpad. Obyčajne zaplatí viac

Systém na sledovanie odpadov od JRK Slovensko je jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

20. okt 2020 o 0:00 Radka Minarechová

​​​Priemerný Slovák vyrobil v roku 2018 asi 413 kilogramov odpadu. Napriek narastajúcemu podielu triedenia, viac ako polovica komunálneho odpadu stále končí na skládkach.

V spoločnosti JRK Slovensko veria, že objem skládkovania možno znížiť strategickou prácou. Aby však samosprávy mohli strategicky rozhodovať a zaviesť účinné opatrenia, potrebujú reálne informácie o odpadoch z domácností. Tie však často nemajú.

Pomôcť im v tom môže systém evidencie odpadov ELWIS, ktorý v JRK Slovensko vyvinuli. Prináša prehľad o skutočných množstvách odpadu monitorovaním zberu nádob a vriec s odpadom.

„Je to inovatívne a edukatívne riešenie pre celé Slovensko, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentný systém,“ hovorí marketingová manažérka spoločnosti Paulína Kuricová.

Analýza prispieva k zlepšeniu

ELWIS je originálny slovenský systém, ktorý je podľa Kuricovej prispôsobený na mieru každého klienta. Hoci sa pri tvorbe inšpirovali zahraničím, zohľadnili slovenské špecifiká a potreby miest a obcí.

Pred samotným zberom údajov spoločnosť skompletizuje vstupné dáta o producentoch odpadu a forme zberu a importuje ich do systému. Následne sa domácnostiam pridelia čipy a QR kódy, ktoré sa umiestnia na zbernú nádobu či vrece a spárujú sa so systémom. Údaje sa potom pri zbere odpadu skenujú čítačkami a automaticky presúvajú do databázy.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/KV5TdXdRRFM

„Pracovník obce tak presne vie, ktorá domácnosť vyložila nádobu s komunálnym odpadom alebo koľko vriec s plastom vytriedila,“ vysvetľuje Kuricová. Výsledky vidí v prehľadných grafoch a štatistikách.

Dáta obce následne v spolupráci s JRK Slovensko analyzujú a identifikujú kľúčové opatrenia, ktoré sa neskôr zavedú do praxe. To zahŕňa vzdelávanie občanov o odpadovom hospodárstve, zlepšovanie triedenia odpadov a optimalizácia vynaložených financií, zníženie počtu vyvezených nádob od neplatičov či spravodlivejšie nastavenie poplatkov pre občanov, ktorí poctivo odpad triedia.

Dôležitá je spolupráca

JRK Slovensko spustila pilotné projekty ešte v roku 2017, no pre redizajn a rôzne úpravy sa s implementáciou začalo až na jar 2019. Už pri jeho vývoji úzko spolupracovali so samosprávami a na základe praktických podnetov ho prispôsobovali ich požiadavkám.

Systém sa navyše neustále vyvíja a vylepšuje aj na základe podnetov z praxe.

„Každá implementácia prinesie zaujímavý podnet. Upravujeme používateľské rozhranie či dopĺňame údaje, ktoré môže samospráva sledovať a vyhodnocovať,“ hovorí Kuricová. Okrem toho poskytujú rôzne konzultácie či servis.

Dôležitým aspektom je aj spolupráca s občanmi.

„Reakcie sú pozitívne, pretože sami môžu ovplyvniť výšku poplatku a zároveň prispievajú k ochrane životného prostredia,“ dodáva Kuricová.

Prvé úspechy

Systém v súčasnosti využívajú tisíce domácností po celom Slovensku a dosiahol už aj prvé úspechy. V obci Košeca v okrese Ilava napríklad ušetrili takmer 20 percent nákladov na odvoz odpadu, zatiaľ čo v Kozárovciach v okrese Levice znížili vďaka systému množstvo skládkového odpadu o 21 percent.

Cieľom JRK Slovensko teraz je, aby sa systém okrem menších obcí využíval aj v mestách a zberných dvoroch a aby bol súčasťou služieb poskytovaných zberovou spoločnosťou.

„Na Slovensku je takmer tritisíc samospráv, no len málo z nich má optimalizované odpadové hospodárstvo. Pred nami je preto veľa výziev, ako im pomôcť dosiahnuť lepšie výsledky,“ dodáva Kuricová.