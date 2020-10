Koronavírus spôsobuje zvýšený dopyt po potravinách

Potravinové banky čelia úbytku dobrovoľníkov a poklesu finančných zdrojov.

16. okt 2020 o 10:53 TASR

LIPANY. Potravinová banka Slovenska rozdala v tomto roku zatiaľ viac ako 2890 ton potravín.

Ako uviedol jej predseda Marko Urdzík, v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pociťujú zvýšený dopyt po potravinách, keďže mnoho ľudí sa ocitlo v núdzi.

V piatok si zároveň pripomínajú Svetový deň potravín, ktorého odkazom je podpora povedomia a aktivít pre ľudí, ktorí trpia hladom, a zabezpečenie zdravej stravy pre všetkých.

Približne 135 miliónov ľudí pociťuje akútny hlad

Zároveň je výročím založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo OSN (FAO) v roku 1945.

"V súčasnosti viac ako dve miliardy ľudí nemajú pravidelný prístup k bezpečnému, výživnému a dostatočnému jedlu. Približne 135 miliónov ľudí v 55 krajinách pociťuje akútny hlad vyžadujúci okamžité zabezpečenie jedla. Oproti tomu sa na svete vyhodí každý rok toľko potravín, že by sme mohli zasýtiť všetkých hladujúcich a ešte stále by sme mali prebytok. Redistribúcia týchto potravín tým, ktorí to najviac potrebujú, je aj hlavnou úlohou potravinových bánk," povedal Urdzík.

Vyšší dopyt po potravinách, menej financií

Aj počas pandémie ochorenia COVID-19 vykazujú podľa jeho slov potravinové banky patriace do Európskej federácie potravinových bánk dôkazy o svojej odolnosti prostredníctvom svojho každodenného nasadenia a odhodlania.

"Všetky európske potravinové banky čelia podobným výzvam, ako je rastúci dopyt po potravinách, úbytok dobrovoľníkov a pokles finančných zdrojov. Rovnako aj Potravinová banka Slovenska pociťuje zvýšený dopyt po potravinách, keďže pre pandémiu sa mnoho ľudí ocitlo v núdzi a často nedokážu zabezpečiť pre svoje rodiny ani základné potraviny," uviedol Urdzík.

V rokoch 2011 až 2019 Potravinová banka Slovenska vyzbierala a rozdala takmer 16 000 ton potravín. V tomto roku to bolo viac ako 2890 ton.

Všetky potraviny sa cez charitatívne organizácie dostali k ľuďom, ktorí ich potrebovali.

Potravinová banka Slovenska zhromažďuje zadarmo potraviny od rôznych darcov, skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.

Potravinová banka Slovenska je členom Európskej federácie potravinových bánk (FEBA).

Práca potravinovej banky funguje na báze dobrovoľníctva. Svojou prácou zároveň znižuje plytvanie potravinami na maloobchodnej a spotrebiteľskej úrovni.