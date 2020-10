Inovácie sú podľa Sulíka motorom našej ekonomiky

Medvec tvrdí, že činnosť úradu mimoriadne dôležitá pri transformácii ekonomiky.

15. okt 2020 o 16:30 SITA

BRATISLAVA. Inovácie sú a budú motorom našej ekonomiky, pričom veľmi úzko súvisia s duševným vlastníctvom.

Preto má na ich rozvoj na Slovensku výrazný vplyv aj Úrad priemyselného vlastníctva SR.

Na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom úradu Matúšom Medvecom to konštatoval minister hospodárstva Richard Sulík.

Podľa Medveca je činnosť úradu mimoriadne dôležitá pri transformácii ekonomiky a jeho cieľom je, aby podnikateľom poskytoval kvalitné služby, v čo možno najkratšom čase.



Počas jeho pôsobenia na úrade sa mu podarilo zrýchliť konanie pri ochrannej známke.

Aktuálne úrad garantuje v tejto veci rozhodnutie do 30 dní. Zverejnili zároveň interné postupy úradu pri jednotlivých konaniach a rozbehli spoluprácu s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR pri výmene expertov.

Do budúcnosti plánuje úrad ďalšie zrýchlenie konaní, napríklad v prípade patentov by sa zo súčasných okolo 4,5 roka chceli dostať na dva roky. Zároveň by chceli klientom ponúknuť nový typ služby, pri ktorej by presne vedeli, v akom stave sa nachádza ich žiadosť.