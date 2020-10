V Grécku štrajkujú zamestnanci verejného sektora za vyššie mzdy v zdravotníctve a školstve

Letecké firmy museli zrušiť alebo preložiť lety.

15. okt 2020 o 17:03 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

ATÉNY. Služby verejného sektora v Grécku sa vo štvrtok zastavili pre 24-hodinový štrajk, ku ktorého požiadavkám okrem iného patrí zlepšenie miezd zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov školstva a prijatie väčšieho počtu pracovníkov počas pandémie koronavírusu.

Keďže na štrajku sa zúčastňujú aj zamestnanci riadenia letovej prevádzky, letecké firmy museli zrušiť alebo preložiť lety naplánované do piatka do 8:00.



Hlavný grécky odborový zväz zamestnancov verejného sektora ADEDY chce štrajkom dosiahnuť aj zvýšenie výdavkov na zdravotníctvo, zväčšenie počtu lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti a prijatie nových zamestnancov do trvalého pracovného pomeru v školstve, aby školy mohli mať v jednej triede maximálne 15 žiakov.



Grécko zažíva opätovné zintenzívnenie pandémie, ktorá zvýšila tlak na systém zdravotníctva.

Článok pokračuje pod video reklamou

Krajina, ktorá má približne 11 miliónov obyvateľov, denne hlási približne 300 až 400 prípadov koronavírusu. Doteraz bolo v Grécku potvrdených 23 495 infekcií, pričom ochorenie COVID-19 si vyžiadalo 469 obetí na životoch.