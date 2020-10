Cigániková považuje dofinancovanie štátnej poisťovne za chybu

Dotácia do najmenej efektívnej poisťovne motivuje k neefektívnosti, uviedla poslankyňa za SaS.

14. okt 2020 o 15:57 SITA

BRATISLAVA. Dofinancovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je nebezpečný krok, ktorý ničí konkurenciu.

Na tlačovej besede to uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková.

Poisťovňa mohla ušetriť

Investícia vo výške 100 mil. eur do základného imania VšZP podľa nej hádže cez palubu 2,2 mil. poistencov súkromných zdravotných poisťovní.

"Dotácia do najmenej efektívnej poisťovne motivuje k neefektívnosti," povedala Cigániková. Tento krok považuje za obrovský morálny hazard.

Šéfka zdravotníckeho výboru konštatovala, že 58 mil. eur, o ktoré mala byť štátna poisťovňa ukrivdená, hovorí len o tom, nakoľko je neefektívna.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keby VšZP podľa nej dodržala plány, ušetrila by okolo 130 mil. eur. Lepším riešením by bola podľa Cigánikovej diskusia o obmedzení zisku v zmysle prevádzkových nákladov.

Vyššie platby od štátu a nižšie odvody

Obidve súkromné poisťovne podľa jej slov deklarovali, že sa radi tejto diskusie zúčastnia. Zhodli sa na tom, že zisk sa má naviazať na konkrétny prínos pre pacienta.

"Na koaličnej rade navrhneme zmenu zákona od ďalšieho roka tak, aby štát platil minimálne štyri percentá za svojich poistencov a aby sa každý rok toto percento čiastočne navyšovalo až do určeného cieľa," povedala predsedníčka zdravotníckeho výboru.

Mohlo by to podľa nej byť okolo 6,5 percenta, zatiaľ čo odvody pracujúcich by sa o rovnakú sumu znižovali.

"Ide nám o to, aby sa vyrovnávala platba medzi poistencami štátu a poistencami, ktorú sú ekonomicky aktívni," vysvetlila.

Tento rok treba podľa nej doriešiť ročným zúčtovaním a dofinancovaním podľa počtu poistencov štátu.

Obrana súkromných poisťovní

Súkromné poisťovne sú podľa Cigánikovej ochotné podpísať memorandum, že z týchto peňazí nepôjde ani euro na zisk, ale na zdravotnú starostlivosť.

Súvisiaci článok Poisťovňa Union kritizuje vládu, nechce sa stať súčasťou boja s Pentou Čítajte

Predseda finančného výboru Marián Viskupič konštatoval, že súkromné zdravotné poisťovne za roky svojho fungovania prišli s mnohými inováciami. Budovali tým podľa neho nielen svoju pozíciu, ale ťahali aj štátnu poisťovňu k lepším výsledkom.

Prezidentka Asociácie na ochranu práva pacientov Mária Lévyová opäť pripomenula, že 100 mil. eur sú odvody a zdroje všetkých poistencov.

"O nich by vláda nemala rozhodovať svojvoľne. Ak dofinancovať zdravotníctvo, tak prostredníctvom platby za poistencov štátu a úplne férovo a rovnocenne tak, aby ani jeden pacient nebol ohrozený," uzavrela.