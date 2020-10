Krajniak avizoval vyššiu štátnu pomoc v rámci druhej vlny pandémie

Koronakrízou zasiahnutí budú môcť žiadať o kompenzácie už na obdobie od 1. októbra.

14. okt 2020 o 12:54 (aktualizované 14. okt 2020 o 13:12) TASR

BRATISLAVA. S opatreniami, ktoré obmedzia šírenie nového koronavírusu, ale aj normálne pracovné fungovanie desiatok tisíc ľudí, predstavuje vláda aj ďalší plán pomoci, takzvanú Prvú pomoc+.

Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) v stredu na spoločnej tlačovej konferencii s niekoľkými ministrami kabinetu. Súčasťou pomoci je napríklad aj covidový príplatok.

V druhej vlne bude štát zaťažený viac

Ako zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), v druhej vlne musí niesť štát väčšie bremeno.

Zvýši sa podpora štátu, ako pri zamestnancoch, tak aj pri podnikateľoch. Pomoc budú môcť žiadať už na obdobie od 1. októbra.

Ako špecifikoval Krajniak, kým v prvej vlne niesol štát bremeno približne zo 60-percentného podielu, zamestnávatelia z 20 a ľudia takisto z 20-percentnej časti, v druhej vlne bude štát zaťažený viac.

"V opatrení číslo 1, ktoré platí pre tých prevádzkovateľov, zamestnávateľov alebo podnikateľov, ktorí boli 'zavretí zo zákona', zvyšujeme pomoc z 80 percent hrubej mzdy - tak ako to platilo doteraz - na 80 percent celkovej ceny práce," vysvetlil Krajniak s tým, že štát tým pádom preplatí zamestnávateľovi aj časť odvodov za zamestnávateľa, aby mohol udržať každé pracovné miesto, ktoré sa bude dať.

"V opatrení 3A - tzv. kurzarbeit - zvyšujeme limit mesačného čerpania na 1100 eur a znovu to bude vypočítavané z celkovej ceny práce," dodal Krajniak.

270 eur na zamestnanca

V rámci pomoci pri poklese tržieb sa všetko vynásobilo koeficientom 1,5. To znamená, že podnikatelia pri poklese tržieb od 20 percent dostanú namiesto 180 eur z jari 270 eur na zamestnanca.

Pri poklese tržieb od 40 percent sa pomoc zvyšuje z 300 eur na 450 eur, pri poklese od 60 percent z pôvodných 420 eur na 630 eur a pri poklese tržieb od 80 percent a viac bude pomoc vo výške 810 eur na zamestnanca, namiesto 540 eur.

Kompenzácie v rámci kurzarbeitu

Ako ilustroval Krajniak na konkrétnom príklade, maloobchodná sieť so 100 zamestnancami podľa opatrenia kurzarbeit môže dostať namiesto 88 000 eur 110 000 eur (výpočet na základe priemernej mzdy).

"Čo sa týka poklesu tržieb o 85 percent, ideme z 54 000 eur na 81 000 eur," dodal minister.

Rovnaké pravidlo platí aj pre SZČO, pri poklese tržieb bude maximálna pomoc 810 eur.

Žiadosti o pomoc zverejní ministerstvo na stránke pomahameludom.sk a ľudia ich budú môcť posielať od začiatku novembra.

"Rovnako by som chcel oznámiť, že to účinné obdobie, od ktorého budeme posudzovať, či niekto zamestnanca má, alebo či niekto má živnostenský list, meníme v tejto schéme na 2. septembra," poznamenal minister.

Nový covidový príplatok

Ako doplnil, tí, ktorí už doteraz pomoc dostávali, podpíšu dodatok a na základe neho budú dostávať vyššiu sumu. Ak niekto bude žiadať prvýkrát, tak to bude potrebné urobiť cez elektronickú schránku.

"Ak by teraz pre podnikateľov prišla druhá rana bez pomoci, nemuseli by to zvládnuť, tak sme sľúbili, že rovno začneme pracovať na kompenzačných opatreniach," uviedol premiér.

Upozornil aj na nový covidový príplatok. Zamestnanci, ktorí sa novým koronavírusom nakazia v práci, dostanú preplatenú PN približne vo výške plnej čistej mzdy.

Štát má podľa slov premiéra poskytnúť pomocnú ruku postihnutým sektorom, pričom mesačné čerpanie pomoci má byť vo výške približne 200 miliónov eur. Pomoc sa teda oproti jari zvyšuje o 50 percent.