Koronakríza zhoršila život dvom tretinám obyvateľov Slovenska

Slováci si uvedomujú, že táto hrozba je reálna.

14. okt 2020 o 12:08 SITA

BRATISLAVA. Takmer dve tretiny Slovákov (64 percent) tvrdia, že keby ich obľúbená reštaurácia ukončila svoju prevádzku v dôsledku koronakrízy, pocítili by to ako nepriaznivú zmenu vo svojom živote.

Zároveň si uvedomujú, že táto hrozba je reálna, pretože takmer 72 percent našincov si všimlo vo svojich podnikoch zásadnú zmenu, ktorou je znížený počet hostí, než bývalo zvykom.

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Edenred Slovakia v prvej polovici októbra v súvislosti s iniciatívou „Poďme sa najesť“.

Z ďalších výsledkov prieskumu vyplýva, že Slováci na zmeny, ktoré sa v dôsledku koronakrízy dejú v reštauráciách a stravovacích zariadeniach, reagujú a vnímajú ich.

Najviac (49,4 percenta) si to všimli mladí ľudia vo veku od 18 do 26, ale aj v ostatných vekových kategóriách zmeny zaznamenalo od 34 do 38 percent opýtaných.

Kým takmer každý štvrtý hosť v reštauračných zariadeniach v Bratislavskom kraji, ktoré ostali po prvej vlne opatrení otvorené, zaznamenal zníženie počtu personálu, čo sa prejavuje napríklad dlhším čakaním na jedlo, v Trenčianskom kraji si takmer 15 percent všimlo, že reštaurácie významne zredukovali svoje menu.

Najsilnejšie zo všetkých zmien, ktoré sa udiali, ľudia podľa prieskumu vnímajú, že čoraz viac stolov a stoličiek v reštauráciách zíva prázdnotou, pretože zákazníci sa do reštaurácií buď boja chodiť, alebo musia obmedzovať svoje výdavky.

Celkovo trend vyprázdňovania reštaurácií zaznamenalo 71,8 percenta opýtaných, v Prešovskom kraji 80,6 percenta.